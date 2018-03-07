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Летающее авто Italdesign и Airbus стилизовали под Audi
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Летающий автомобиль Italdesign и Airbus превратили в Audi 

Motor.ru 7 марта 2018
Фото: Motor.ru
Компания Audi подключилась к проекту по разработке летающего автомобиля, который ведут ателье Italdesign и фирма Airbus. На автосалоне в Женеве была представлена новая версия прототипа Pop. Up, который стилизовали под машины немецкого автопроизводителя.
Прототип Pop. Up дебютировал год назад. Тот концепт-кар отличается от представленного в 2018-м автомобиля только дизайном.
Основа прототипа Italdesign и Airbus — капсула-салон, рассчитанная на двух человек. В зависимости от условий, он либо крепится к платформе на колесах, либо к летательному аппарату с четырьмя винтами. В обоих случаях прототип использует для передвижения электротягу.
По задумке создателей, использование той или иной платформы будет определяться при помощи мобильного приложения, в которое необходимо ввести пункт назначения. После этого система сама примет решение об оптимальном режиме движения. Когда один из модулей не используется, он автоматически уезжает на станцию зарядки, а потом возвращается в случае необходимости.
В феврале подразделение Airbus — A³ — провело испытания беспилотного летающего такси. Проект Vahana разрабатывается в течение последний двух лет. Первые изображения летающего такси Airbus были представлены в октябре 2016 года.
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