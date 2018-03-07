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Более 3 тыс. автомобилей Jeep и Chrysler отзывают в России из-за возможных проблем с генератором
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Более 3 тыс. автомобилей Jeep и Chrysler отзывают в России из-за возможных проблем с генератором 

Агентство «Москва» 7 марта 2018
Фото: MotorPage.ru
Более 3 тыс. автомобилей Jeep и Chrysler отзывают в России из-за возможных проблем с генератором, сообщили в пресс-службе Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).
«Росстандарт информирует о согласовании программы мероприятий по проведению добровольного отзыва транспортных средств марки Jeep Grand Cherokee и Chrysler 300. Программа мероприятий представлена ООО «ЭфСиЭй РУС», являющимся официальным представителем изготовителя Jeep и Chrysler на российском рынке. Отзыву подлежат 3 тыс. 306 автомобилей Jeep Grand Cherokee и Chrysler 300, реализованные с сентября 2010 г. по июль 2017 г. с VIN-кодами согласно приложению на сайте Росстандарта», — говорится в сообщении.
Уточняется, что причиной отзыва транспортных средств является возможная неисправность диодов в генераторе в случае их перегрева из-за циклических нагрузок, вызванных работой электрогидравлического усилителя рулевого управления. При выходе диодов из строя, генератор не может вырабатывать достаточное количество электроэнергии, из-за чего двигатель и электрооборудование автомобиля могут отключиться. Неисправные диоды также могут вызвать короткое замыкание, сопровождаемое сильным нагревом. Как следствие — возрастает риск перегрева.
«На транспортных средствах будет произведена проверка номера детали генератора, и в случае необходимости — его замена», — отметили в пресс-службе.
В пресс-службе пояснили, что уполномоченные представители изготовителя ООО «ЭйСиЭй РУС» проинформируют владельцев автомобилей Jeep и Chrysler, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости, предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. Одновременно владельцы могут самостоятельно, не дожидаясь сообщения уполномоченного дилера, определить, подпадает ли их транспортное средство под отзыв. Для этого необходимо сопоставить VIN-код собственного автомобиля с прилагаемым перечнем, связаться с ближайшим дилерским центром и записаться на ремонт.
«Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев», — добавили в пресс-службе.
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