Названа цена летающего автомобиля Liberty

Как заявили представители PAL-V, в ближайшее время летающий автомобиль будет сертифицирован как в США, так и в Европе. Согласно планам производителя, первые экземпляры поставят клиентам уже в 2019 году. Однако, чтобы управлять машиной, будущим владельцам необходимо иметь не только автомобильные права, но и летную лицензию.

Сначала новинка будет доступна в версии Pioneer Edition, которая оценивается в 499 тыс. евро. Однако позже в продажу поступит бюджетный вариант Sport Edition, который обойдется заказчикам в 299 тыс. евро.

Как сообщал «Авторамблер», Liberty может передвигаться по дорогам и по воздуху. Чтобы подготовить аппарат к полету, требуется всего 10 минут: мачта с пропеллером выдвигается автоматически, а хвостовую часть и лопасти водитель должен установить самостоятельно.

В движение Liberty приводит 100-сильный мотор, который позволяет 664-килограмовой винтокрылой машине развить скорость в 160 км/ч по земле. За полет отвечает 200-сильный тяговый агрегат. На взлет аппарату требуется 330 метров, а на посадку — всего 30.