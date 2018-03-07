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Индийцы показали в Европе праворульный седан на электротяге
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Индийцы показали в Европе праворульный седан на электротяге 

Motor.ru 7 марта 2018
Фото: Motor.ru
Компания Tata представила прототип праворульного премиального седана с электрической силовой установкой. Концепт-кар называется EVision Sedan. Его показали на моторшоу в Женеве.
Прямой репортаж с Женевского моторшоу
Концепт-кар построили с применением модульной архитектуры Omega EV, но никаких технических данных о машине индийцы не привели. В компании отметили лишь, что управление распределением энергии у прототипа идет на основе данных о маршруте и дорожной ситуации, а батареи концепт-кара можно «заправить» с использованием станции быстрой зарядки.
Прототип получил регулируемые задние сиденья и два экрана на центральной консоли, которые открываются, если в них есть необходимость. Помимо этого, под центральной консолью находится свободное пространство, что, по мнению создателей EVision Sedan, добавляет «ощущение пространства и роскоши».
О планах по разработке серийной версии такого концепт-кара в Tata никакой информации не предоставили.
Ранее компания Tata представила концептуальный кроссовер H5X. Этот прототип построили на платформе LR-MS (D8), которая также лежит в основе вседорожников Land Rover Discovery Sport и Jaguar E-Pace.
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