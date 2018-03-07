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Открытый суперкар Italdesign оснастили двумя крышами
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Открытый суперкар Italdesign оснастили двумя крышами 

Motor.ru 7 марта 2018
Фото: Motor.ru
Компания Italdesign привезла на автосалон в Женеву открытую версию суперкара Zerouno, которая получила название Duerta. Новинка комплектуется съемным карбоновым верхом, а также матерчатой крышей, которую можно использовать в случае ухудшения погоды во время поездки.
Прямой репортаж с Женевского моторшоу
От купе Zerouno новинка отличается измененной задней и верхней частью кузова. Помимо этого, были внесены изменения в шасси, но какие именно, не уточняется. Двухдверка построена на платформе Audi R8.
В движение Italdesign Zerouno Duerta приводится при помощи атмосферного двигателя 5.2 V10 от Audi. Отдача агрегата составляет 610 лошадиных сил и 560 Нм момента. Мотор сочетается с семитсупенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями.
Максимальная скорость полного приводного суперкара превышает 320 километров в час.
До конца 2018 года компания Italdesign собирается выпустить пять экземпляров Zerouno Duerta. Их стоимость не называется.
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