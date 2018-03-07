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До Женевы доехала обновленная Skoda Fabia
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До Женевы доехала обновленная Skoda Fabia 

Автовести 7 марта 2018
Фото: Автовести
Хэтчбек и универсал слегка освежили визуально, добавили новое оснащение и снабдили исключительно 1-литровыми бензиновыми двигателями. С обновлением немного изменилась форма передней оптики, которая в опциональном порядке может быть полностью светодиодной. Дизайнеры чуть скорректировали форму бамперов, а задние LED-фонари получили светографику в стиле «Октавии». Вдобавок впервые для модели Fabia автомобиль можно заказать с 18-дюймовыми колесами.
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Интерьер визуально не изменился, а лишь получил новые варианты и комбинации отделки. Мультимедийная система Swing получила 6,5-дюймовый тачскрин, поддержку Apple CarPlay, Android Auto и MirrorLink, а также онлайн-сервисы Skoda Connect. А топовый комплекс Amundsen располагает навигацией, которая умеет отображать данные о загруженности дорог.
В списке дополнительного оснащения для Skoda Fabia стали доступны система мониторинга слепых зон, функция адаптивного освещения и система предотвращения столкновений при движении задним ходом. В числе полезных мелочей «Simply Clever» появились новый скребок для льда с «линейкой», позволяющей измерить глубину протектора шин, а также пара USB-портов для задних пассажиров и практиченые двухсторонние напольные коврики.
Что касается моторной гаммы, то она состоит из четырех бензиновых 3-цилиндровых двигателей объемом 1,0 л. Атмосферные варианты этого мотора развивают 60 и 75 л.с., а турбоагрегаты семейства TSI — по 95 и 110 л.с. соответственно. Двигатели сочетаются либо с 6-ступенчатой механикой, либо с 7-ступенчатым роботом DSG.
Интересно, что в пресс-релизе компании Skoda ни слова не сказано про дизельные моторы (до рестайлинга у «Фабии» были двигатели 1,4 TSI). Есть вероятность, что чехи просто отказались от таких вариантов из-за того, что у них нет больших преимуществ перед малообъемными «бензиновиками» по части расхода топлива и выброса вредных веществ.
В Россию Fabia пока не поставляется.
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