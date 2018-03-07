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Ностальгия за рулем — до Project CARS 2 добрались легендарные модели Porsche
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Ностальгия за рулем — до Project CARS 2 добрались легендарные модели Porsche 

Riot Pixels 7 марта 2018
Фото: Riot Pixels
К гоночному симулятору Project CARS 2 вчера вышло дополнение Porsche Legends Pack (PC, PS4, Xbox One). В наборе — две уличные и семь гоночных машин, охватывающие 50-летний период в истории немецкой компании, от Porsche 917K до Porsche 911 RSR.
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