10 крутых премьер автосалона в Женеве

10 крутых премьер автосалона в ЖеневеОткрытие одного из крупнейших автосалонов в мире состоится завтра, но главные женевские новинки уже показали. Здесь только самое вкусное и технологичное.

1. Audi A6 — в попытке догнать Е-класс от Мерседес

Эффектная гранённая внешность, низко посаженная фирменная радиаторная решётка Singleframe и абсолютно новая эргономика в салоне. Продажи в в России запланированы на третий квартал 2018 года.

2. BMW M8 Gran Coupe — будущий флагман компании

Технических подробностей нет, зато есть красивый рекламный ролик.

Peugeot 508 второго поколения может похвастаться новой агрессивной внешностью, целым набором современных фишек (система ночного виденья, функция активного торможения, автоматическая парковка, круговые камеры) и, крутейшим салон.

Приборная цифровая панель i-Cockpit с диагональю 12,3 дюйма выглядит фантастически.

4. Skoda ’s Vision X — практически серийный концепт

Volkswagen Group удивил публику красивым прототипом компактного кроссовера. Для тех, кому по каким-то причинам не понравился VW Tiguan.

Основная фишка — в зависимости от режима работы силовой установки (бензиновый и два электрических двигателя) кроссовер может быть передне-, задне— или полноприводным.

5. Kia Ceed — обновление, которое оценит российский рынок

Третье поколение популярного в России автомобиля может похвастаться более спортивной внешностью, крутой оптикой, напоминающей фары Porsche , и обновлённым салоном. Двигатели примерно те же, что и были.

6. Volkswagen ID Vizzion — из фантастических фильмов

Огромный (длина — 5,163 метра, колесная база — 3,100 метра) концепт серии ID продемонстрировал виденье немецкий инженеров будущей линейки электрокаров компании.

Из интересных особенностей — автопилот высшего пятого уровня (руль больше не нужен вообще), стекла с фотохромным покрытием, которые меняют степень прозрачности вплоть до абсолютной черноты и объемные голограммы для управления автомобиля жестами. Фантастика в чистом виде.

7. Mercedes-Benz A-class — достойное обновление малыша

Хетчбэк получил свежий фирменный дизайн, дисплей от Е-класса, голосового помощника и подрос в размерах. Про Siri от немецких инженеров из Штутгарта можно посмотреть отдельный ролик на Youtube.

8. Range Rover SV Coupe — WAT?

Британский производитель, который празднует 70-летие, позиционирует новинку как «первое в мире полноразмерное внедорожное купе». Тираж странного «Рейнджа» с двумя дверями составит всего 999 штук. Пора бронировать?

Машина стала гармоничнее и чуть больше предшественника. Но все равно остается на любителя.

10. Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe — бэтмобиль 2018 года

Новое четырёхдневное купе Mercedes-AMG GT 63 разгоняется с места до сотни за 3,4 секунды. Базовая версия делает это на секунду дольше.

Какая ещё информация вам нужна? Купить можно будет уже этим летом.