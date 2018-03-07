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Оглашены украинские цена на новый кроссовер Renault Duster
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Оглашены украинские цена на новый кроссовер Renault Duster 

Auto.Today 7 марта 2018
Фото: Auto.Today
В апреле 2018 года в Украине стартуют продажи нового Renault Duster — кроссовера и бестселлера на украинском рынке. С момента дебюта в 2010 году этот автомобиль убедил в своей надежности и функциональности более 15 000 украинцев.
Теперь он выглядит более стильным и крепким благодаря выразительным чертам абсолютно нового кузова, а также нестандартным цветовым решениям. Высокая линия окон, широко расположенные массивные фары в фирменном С-дизайне и новая хромированная решетка радиатора придают его внешнему виду спортивный характер. При этом новый Renault Duster сохранил свои размеры и пропорции, углы заезда и съезда.
При разработке нового Renault Duster особенное внимание дизайнеры и инженеры уделили новому интерьеру и оборудованию, чтобы вождение в городе и внедорожных условиях стало более комфортным.
По сравнению с Duster первого поколения в новом Renault Duster улучшена шумоизоляция моторного отсека и кузова в целом, рулевая колонка получила регулировку в 4 направлениях, сидение водителя оборудовано поясничной поддержкой и подлокотником, электроусилитель руля пришел на смену гидроусилителю, экран Media Nav разместился выше для лёгкого доступа и более комфортного считывания информации, в качестве дополнительного оборудования доступен безключевой доступ и запуск двигателя с помощью кнопки START/STOP.
Среди систем активной безопасности появились система мониторинга «слепых» зон, система контроля движения при спуске и система мониторинга давления в шинах. Новинками с точки зрения пассивной безопасности стал полностью новый энергопоглощающий кузов с дополнительными боковыми датчиками столкновения, новая форма подголовников с защитой от хлыстового удара, 6 подушек безопасности.
Для Украины новый Renault Duster будет доступен с бензиновым двигателем 1,6 SCe мощностью 115 л. с. и дизельным двигателем 1,5 dCi мощностью 110 л. с.
На выбор клиента будут предложены механическая 5— и 6-тиступенчатая механическая коробка передач с передним и полным приводом, а также роботизированная 6-ступенчатая коробка передач с двойным сцеплением (EDC-6) с передним приводом.
Стоимость нового Renault Duster стартует от 433 709 грн. и варьируется в зависимости от выбранной версии и набора опционального оборудования.
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