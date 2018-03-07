В Женеве дебютировал пятидверный Mercedes-AMG GT

На проходящем в эти дни Женевском автосалоне немцы представили пятидверный Mercedes-AMG GT, построенный на одной платформе с моделями Mercedes-Benz E-класс и CLS.

Базовая версия Mercedes-AMG GT 53 оснащается трехлитровой рядной «шестеркой» с отдачей 435 л. с., а помогает мотору гибридная система EQ Boost, работающая от 48-вольтовой электросистемы. Моторчик выдает 22 л. с. Трансмиссия — девятиступенчатая автоматическая коробка передач с гидротрансформатором. До «сотни» такая машина разгоняется за 4,5 секунды и способна набрать скорость 285 км/ч.

Mercedes-AMG GT 63 укомплектован битурбомотором V8 4.0, выдающим 585 л. с., а в паре с ним работает коробка передач AMG Speedshift MCT 9G, у которой вместо гидротрансформатора установлено мокрое сцепление. Разгон до 100 км/ч у такой модификации занимает 3,4 секунды, максимальная скорость составляет 310 км/ч.

Самый мощный Mercedes-AMG GT 63 S имеет четырехлитровый мотор, форсированный до 639 л. с., у трансмиссии добавлен режим дрифта, в котором ESP отключается, а муфта подключения передних колес размыкается － тогда автомобиль становится исключительно заднеприводным. Время разгона до «сотни» － 3,4 секунды, а максимальная скорость － 310 км/ч.

Несмотря на спортивные характеристики, машина вполне практична. В салоне имеется пять посадочных мест, багажник получил объем 395 литров, а со сложенными задними сиденьями объем и вовсе достигает 1324 литров. Старт продаж пятидверного Mercedes-AMG GT намечен на лето.