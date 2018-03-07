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Audi привезла в Женеву новую A6, которая стала совсем похожа на А8
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Audi привезла в Женеву новую A6, которая стала совсем похожа на А8 

Газета.Ru 7 марта 2018
Немецкий бренд Audi представил на Женевском автосалоне восьмое поколение бизнес-седана A6, передает корреспондент "Газеты.Ru". Новинка стала еще больше походить на флагманскую Audi A8, причем не только снаружи, но и внутри — в салоне увеличилось пространство для ног пассажиров заднего ряда, пространство над головой и на уровне плеч. Интерьер также повторяет убранство уже дебютировавших A8 и А7. Кроме того, по аналогии с «семеркой», новинка научилась динамическому управлению всеми четырьмя колесами.
К моменту старта продаж в Европе новый Audi A6 будут предлагать с двумя вариантами двигателей на выбор: 340-сильным 3-литровым бензиновым мотором и таким же по объему дизельным мотором мощностью 286 л.с. Оба силовых агрегата оснащены технологией «мягкого гибрида» MHEV, обеспечивающей экономию топлива до 0,7 л на 100 км. Audi A6 может двигаться накатом на скорости от 55 до 160 км/ч. Во время торможения стартер-генератор рекуперирует до 12 кВт энергии.
Начало продаж нового Audi А6 в России запланировано на третий квартал 2018 года. Кроме того, Audi показала свою новую «семерку», которую обещают привезти в России уже летом, а также модель A8, продажи которой стартуют весной.
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