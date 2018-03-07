АВИЛОН Land Rover представил обновленные Range Rover и Range Rover Sport

03 и 04 марта 2018 года гости шоу-рума АВИЛОН на Волгоградском проспекте знакомились с обновленными Range Rover и Range Rover Sport.

Автомобили были представлены как в шоу-руме, так и на тест-драйве, что позволило гостям мероприятия оценить и внешние и технические достоинства обновленных версий флагманских моделей.

Range Rover, флагманский внедорожник Land Rover — олицетворение непревзойденной роскоши, широких возможностей и впечатляющего дизайна. Range Rover Sport — самый динамичный внедорожник за всю историю бренда. Спортивный дизайн и мощный, рельефный кузов — этот автомобиль неизменно привлекает всеобщее внимание.

В 18-м модельном году характеристики этих автомобилей достигли небывалого уровня. Это безупречные автомобили для любой ситуации и любых дорожных условий.

Обновленный флагман Range Rover представлен в России в комплектациях HSE, Vogue, Vogue SE, Autobiography, а также в специальной модификации SVAutobiography Dynamic. Дипазон цен — от 6 734 000 до 11 349 000 рублей. На выбор — дизели V6 (3 л, 249 л.с.) и V8 (4,4 л, 339 л.с.), компрессорные бензиновые двигатели V6 (3 л, 340-380 л.с.) и V8 (5 л, 525 или 565 л.с.), а также гибридная версия мощностью 404 л.с.

Range Rover Sport на российском рынке доступен в комплектациях S, SE, HSE, HSE Dynamic и Autobiography Dynamic, а также в самой динамичной версии SVR с 575-сильным двигателем. Разброс цен составит от 4 852 000 до 8 929 000 рублей. Гамму моторов открывает бензиновый 2-литровый турбомотор Si4 в 300 л.с. Далее в нее включены дизели V6 (3 л, 249 или 306 л.с.) и V8 (4,4 л, 339 л.с.), компрессорные бензиновые двигатели V6 (3 л, 340-380 л.с.) и V8 (5 л, 525 или 575 л.с.).

Притягательный черный Range Rover и белоснежный Range Rover Sport стали безусловным украшением шоу-рума «АВИЛОН» в эти дни. За музыкальное оформление отвечала очаровательная DJ BRUTALCANDY — хрупкая девушка с бешеной энергетикой внутри. Изящные модели и шампань-бар с изысканными закусками дополнили атмосферу премьерных выходных.

Range Rover и Range Rover Sport 2018 модельного года доступны для тест-драйва в «АВИЛОН». Приглашаем вас познакомиться с новинками лично.

Подробности уточняйте по телефону: +7 (495) 135-20-19 WhatsApp / Viber: +7 (926) 711-70-10 Записаться на тест-драйв

Мы ждем Вас по адресу: Москва, Волгоградский пр-т, д. 41, к. 1 (500 метров от ТТК).

landrover.avilon.ru