«Посвежевший паркетник»: Nissan обновил Juke

«Посвежевший паркетник»: Nissan представил обновлённый Juke

В рамках Женевского автосалона японская компания Nissan официально презентовала широкой общественности обновлённый компактный «паркетник» Juke 2018 модельного года. Ожидается, что в России «посвежевший» кроссовер появится летом текущего года.

Стоит напомнить, ранее предполагалось, что японская марка планирует представить совершенно новый компактный кросс Nissan Juke следующей генерации. Однако премьера обновлённого автомобиля полностью опровергла эти слухи.

Однако есть неофициальная информация, что японский автогигант всё-таки готовится представить модель Nissan Juke второго поколения, только в качестве концепта. Когда это произойдёт, сейчас неизвестно.

Что касается обновлённого вседорожника Nissan Juke 2018 модельного года. Все изменения — исключительно косметические. Например, в передней части машины появилась затемнённая V-образная плашка на решетке радиатора, тонированная светотехника и потемневшие повторители на наружных зеркалах.

Согласно данным производителя, в списке стандартного оснащения, начиная с комплектации SE, обновлённого «проходимца» значатся светодиодные противотуманки. Помимо всего прочего, в цветовой палитре автомобиля появились новые оттенки: синий (Vivid Blue) и бронзовый (Chestnut Bronze). Также можно заказать новые «катки» (16, 17, 18) и цветные вставки на бамперы.

В салоне обновлённого кроссовера Nissan Juke 2018 модельного года появилась модернизированная приборная панель с новым дисплеем и «баранка», обшитая кожей «повышенного качества». Кроме этого для интерьера предусмотрены новые декоративные вставки в новых цветовых решениях.

В списке оснащения обновлённого кросса Nissan Juke появилась продвинутая акустика Bose Personal, которая впервые дебютировала хэтче Micra последней генерации: «с помощью процессора цифровой обработки сигналов и шести динамиков она обеспечивает панорамное звучание с углом охвата 360°».

Вне зависимости от комплектации, обновлённый Nissan Juke получает светодиодные ДХО, электрические регулировки боковых зеркал, климат-контроль, электрические стеклоподъемники. Для более богатых и дорогих версий модели доступны такие «фишки», как мультимедиа-система с сенсорным монитором, круиз-контроль с функцией ограничения скорости, камеры кругового обзора, система предупреждения о смене полосы движения и система мониторинга «слепых» зон.

С точки зрения технического оснащения обновлённый Nissan Juke 2018 модельного года не претерпел каких-либо изменений. Так, в Европе автомобиль будет доступен с бензиновыми агрегатами 1.2 (115 л.с.) и 1.6 (94 или 117 л.с.), а также с дизельной силовой установкой 1.5 (110 л.с.). Доступные трансмиссии — «механика» или «автомат». Тип привода — передний или полный.

В Старом Свете обновлённый Nissan Juke появится в мае текущего года. До России японская новинка должна добраться к лету. Напомним, что актуальная версия модели предлагается в РФ только в версии 4х2, бензиновым мотором 1.6 (117 л.с.) и вариатором. Минимальная цена — от 1 107 000 рублей (без учета скидок).