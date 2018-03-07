Женевский автосалон: BMW представил обновленные 2-Series Active Tourer и Gran Tourer

Баварский производитель показал сразу две модернизированный модели, получившие обновленные силовые агрегаты и более утонченные стилистические особенности. Новинки демонстрируют новый передний бампер с большими воздухозаборниками, большие выхлопные трубы и пересмотренный задний бампер, дополненный внешними настройками.

Улучшенные 2-Series Active Tourer и Gran Tourer получают новую трансмиссию, при этом все двигатели используют технологию механической обработки, снижающую трение, в то время как дизельные варианты получают систему селективного каталитического восстановления, которая использует AdBlue для снижения выбросов NOx (оксиды азота). Подобные изменения увеличивают мощность бензиновых моторов на 7 лошадиных сил, крутящий момент на 7 фунт-фут (практически 10 Нм), а также эффективность использования топлива примерно на 5 процентов.

Помимо этого, автомобили BMW получают улучшенную систему впрыска топлива и модернизированную семиступенчатую коробку передач с двойным сцеплением. Отмечается, что бензиновые агрегаты Active Tourer выделяют от 127 до 132 г/км CO2, дизели — всего 113 г/км CO2.

Поставки обеих обновленных моделей начинаются в мае.