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Пятиметровая китайская «Венера» проедет 652 километра на одной зарядке
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Пятиметровая китайская «Венера» проедет 652 километра на одной зарядке 

Motor.ru 7 марта 2018
Фото: Motor.ru
Китайская компания LVCHI представила на автосалоне в Женеве прототипа электрического седана, который называется Venere. Фирма заявляет, что максимальный запас хода концепт-кара равняется 652 километрам.
Прямой репортаж с Женевского моторшоу
Габаритная длина Venere составляет 5150 миллиметров, ширина — 2120 миллиметров, высота — 1418 миллиметров, а колесная база равна 3040 миллиметрам. Китайский прототип короче, шире и ниже длиннобазной версии Mercedes-Benz S-класса.
Концепт-кар оснастили четырьмя электрическими двигателями: по два на каждую из осей. Их мощность составляет 1005 лошадиных сил и 1540 Нм крутящего момента. С места до «сотни» Venere разгоняется за 2,5 секунды. Максимальная скорость — 286 километров в час.
Электрические двигателе LVCHI питаются от блока литий-ионных батарей емкостью 100 киловатт-часов.
В основе прототипа лежит карбоновое шасси, усиленное алюминиевыми компонентами в передней и задней частях. Масса концепт-кара равна 2100 килограммам.
В перечень оснащения Venere входят, например, открывающиеся в разные передние и задние двери, камеры вместо зеркал бокового вида, тормоза Brembo, шины Pirelli P Zero, тачскрины на руле, которыми можно включать поворотники, а также несколько экранов на центральной консоли и цифровая приборная панель.
В начале текущего года компания LVCHI представила прототип Urano. Он комплектовался 707-сильным силовым агрегатом и проезжал на одной зарядке 690 километров.
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