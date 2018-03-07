Женевский автосалон: Alfa Romeo показала специальные версии Giulia и Stelvio Quadrifoglio

Итальянский производитель, вдохновившись гоночной трассой Нюрбургринг в Германии, продемонстрировал специальные версии своего седана и внедорожника, под названием NRING. Новинки будут выпущены ограниченным тиражом, всего 108 экземпляров каждой, что знаменуют количество лет, в течении которых функционирует известная марка Alfa Romeo

Производительность Giulia и Stelvio Quadrifoglio NRING осталась прежней. Оба автомобиля сохранили 2,9-литровый двухтурбинный двигатель V6, производящий 503 лошадиных силы, который позволяет Giulia разгоняться от нуля до 100 км/ч всего за 3,9 и достигать максимальной скорости в 306 км/ч, а для Stelvio — от 0 до 100 км/ч — за 3,8 секунды с предельной скоростью в 282 км/ч.