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Женевский автосалон: Alfa Romeo показала специальные версии Giulia и Stelvio Quadrifoglio
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Женевский автосалон: Alfa Romeo показала специальные версии Giulia и Stelvio Quadrifoglio 

Auto.Today 7 марта 2018
Фото: Auto.Today
Итальянский производитель, вдохновившись гоночной трассой Нюрбургринг в Германии, продемонстрировал специальные версии своего седана и внедорожника, под названием NRING. Новинки будут выпущены ограниченным тиражом, всего 108 экземпляров каждой, что знаменуют количество лет, в течении которых функционирует известная марка Alfa Romeo.
Производительность Giulia и Stelvio Quadrifoglio NRING осталась прежней. Оба автомобиля сохранили 2,9-литровый двухтурбинный двигатель V6, производящий 503 лошадиных силы, который позволяет Giulia разгоняться от нуля до 100 км/ч всего за 3,9 и достигать максимальной скорости в 306 км/ч, а для Stelvio — от 0 до 100 км/ч — за 3,8 секунды с предельной скоростью в 282 км/ч.
Автомобили будут дополнены множеством элементов из углеродного волокна, нашедшим свое место и салоне NRING, рядом с аксессуарами от Mopar и высокопроизводительной аудиосистемой. Экстерьер лимитированных моделей будет украшен актуальными значками «NRING», подчеркивающими уникальность. Напоминаем, роскошный Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio получил звание самого быстрого автомобиля в своем классе на Нюрбургринге (с результатом — 7:51.7), в то время как быстрейшим седаном неизменно остается Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio с показателями 7:32.
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