Автосалон в Женеве 2018: Range Rover SV Coupe

Range Rover SV Coupe можно с полным правом назвать одним из самых красивых автомобилей выставки. Трехдверный вариант огромного и угловатого «Рейнджа» получился очень гармоничным. Добиться этого помогло занижение линии крыши и изменение всех кузовных панелей. Общего с пятидверкой у новинки только капот и нижняя секция крышки багажника.

Салон рассчитан на четверых седоков. Сенсорная приборная панель уже не удивляет: вслед за «Веларом» ее успели примерить обновленные Range Rover и Range Rover Sport. А вот цветовое решение интерьера оказалось оригинальным. Двухцветный вариант подразумевает, что в разные оттенки будет окрашена не верхняя и нижняя часть салона, как это делается обычно, а передняя и задняя. Во втором ряду также установлены отдельные кресла с массивной консолью между ними.

Range Rover SV Coupe выпустят тиражом в 999 машин. Девяносто из них поедут в Россию, в Китай — на одну меньше. Все будут оснащены флагманским компрессорным двигателем V8 отдачей 565 л.с. Он разгоняет внедорожник до сотни за 5,3 секунды. Пневмоподвеска меняет клиренс в диапазоне от 212 до 367 миллиметров. В Великобритании SV Coupe в переводе на рубли стоит от 19 миллионов!