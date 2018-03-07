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Ford представил обновлённую версию микроавтобуса Tourneo на выставке в Женеве
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Ford представил обновлённую версию микроавтобуса Tourneo на выставке в Женеве 

VanLife 7 марта 2018
Фото: VanLife
Ford продемонстрирует в Женеве обновленную модель микроавтобуса Tourneo, предлагающую доработанный внешний облик, интерьер, новые возможности трансформации салона и передовые силовые агрегаты. Флагман линейки Tourneo, восьми— или девятиместный микроавтобус Tourneo Custom отличают новый смелый дизайн и абсолютно новая премиальная отделка салона, изюминкой которого стало уникальная в данном сегменте возможность расположить 6 отдельных кресел позади водителя лицом друг к другу (в формате конференции). Наиболее вместительный представитель семейства Tourneo уже доступен для заказа на европейских рынках.
Пятиместные и семиместные версии модели Tourneo Connect, предлагаются в варианте с новыми экономичными силовыми агрегатами, включая новый 1,5-литровый дизельный двигатель EcoBlue, работающий в связке с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач, и 1,0-литровый бензиновый двигатель EcoBoost, отличительной особенностью которого является система отключения цилиндров; на автомобили с МКП в базовой комплектации устанавливается 6-ступенчатая коробка передач. Стильный дизайн кузова дополнен полностью обновленными материалами отделки салона.
Компактная пятиместная модель Tourneo Courier снабжена обновленными силовыми агрегатами в сочетании со стандартной шестиступенчатой коробкой передач, мультимедийной системой SYNC 3, а также отличается обновленным дизайном передней части кузова.
Помимо этого, компания Ford представит европейской публике новый Ford Mustang Bullitt, начало производства которого для европейского рынка запланировано на июнь, обновленный кроссовер Ford Edge, представляющий собой наиболее технически продвинутую модель подобного класса за всю историю Ford, а также новую модель KA+ Active — первую «внедорожную» версию в семействе KA+.
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