Эталон динамики и управляемости. Новый Audi A8 в Ауди Центре Север

Новый Audi A8 представляет будущее автомобилей премиум-класса.

Превосходство технологий — это то, что мы обещаем всем поклонникам нашего бренда. И никогда прежде это обещание не было реализовано так разносторонне и так полно, как в новом Audi A8.

Флагманский седан обеспечивает беспрецедентную динамику и управляемость благодаря высокоэффективному бензиновому двигателю 3.0 TFSI (340 л. с.), системе полного привода quattro и адаптивной пневматической подвеске.

Седан представительского класса доступен на российском рынке в двух модификациях: Audi A8 55 TFSI со стандартной колесной базой и Audi A8 L 55 TFSI с удлиненной колесной базой для максимального комфорта пассажиров заднего ряда.

В стандартном исполнении двигатель оборудован новой технологией мягкого гибрида, которая способствует снижению расхода топлива. В ее основе лежит новая 48-вольтовая основная бортовая сеть, в состав которой входит компактная литий-ионная аккумуляторная батарея и стартер-генератор с ременным приводом (BSG), соединенный с коленчатым валом. Благодаря более высокому рабочему напряжению, новый Audi A8 может почти бесшумно двигаться в диапазоне скоростей от 55 до 160 км/ч, гарантируя максимальный уровень комфорта пассажирам.

Высокая степень использования облегчённых конструкций делает Audi A8 эталоном среди автомобилей. Благодаря концепции пространственной рамы Multimaterial Space Frame с применением различных материалов, кузов модели является самым лёгким в своём классе. При этом его жёсткость была увеличена на треть, что обеспечивает великолепную манёвренность при более высоком уровне ездового комфорта.

Полноактивная подвеска Audi AI active suspension, предлагаемая в Audi A8 в качестве опции, выполняет две основные задачи. С одной стороны, она чрезвычайно эффективно и в полной мере обеспечивает поперечную и продольную стабилизацию автомобиля при любой нагрузке с учётом состояния дорожного полотна, устойчивости при движении и скорости. Это значительно повышает уровень ездового комфорта. С другой стороны, данная инновация улучшает пассивную безопасность: при полном торможении за счёт максимально точного распределения мощности на все четыре колеса производится дополнительная оптимизация тяги, создаваемой полным приводом quattro. Колебания кузова относительно поперечной оси активно компенсируются, а тормозной путь значительно сокращается. Кроме того, при боковом столкновении автомобиль за полсекунды приподнимается на 80 мм, что повышает уровень безопасности в салоне.

Все эти функции стали возможны благодаря тому, что подвеска впервые работает полностью электромеханически, обеспечивая индивидуальное распределение необходимых сил на каждое отдельное колесо в зависимости от ситуации. Руководит всем центральный блок управления. Он анализирует сигналы датчиков и подаёт соответствующие сигналы электромагнитным клапанам, которые затем плавно регулируют демпфирующую силу соответствующего амортизатора.

Ауди Центр Север объявляет старт приема предоплат на новый Audi A8.

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