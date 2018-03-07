BMW, Daimler, Ford и VW показали, как будут выглядеть их электрозаправки

Консорциум автопроизводителей BMW Group, Daimler AG, Volkswagen Ford представил дизайн собственной сети зарядных станций Ionity, развернуть которую планируется вдоль основных европейских магистралей. Каждый комплекс будет отличаться парящей крышей и простыми конструкциями с открытым светлым пространством.

Основой зарядной станции станет световой короб, установленный на вертикальном пилоне. Ожидается, что ночью он будет выступать в роли своеобразного маяка. Особенностью электрозаправок станет сочетание «плоских поверхностей, интеллектуальных интерфейсов и легких материалов».

В планы консорциума входит открытие 400 зарядных станций мощностью 350 киловатт. Первые 20 комплексов заработали в прошлом году, еще 100 построят до конца 2018-го. Завершить развертывание сети планируется до 2020 года.

Сейчас самая большая сеть зарядных комплексов для электромобилей принадлежит Tesla . Их общее количество — 1130. На их территории расположено 8496 станций.