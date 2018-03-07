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Объявлены претенденты на звание лучшей машины в мире
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Объявлены претенденты на звание лучшей машины в мире 

Motor.ru 7 марта 2018
Фото: Motor.ru
Организаторы конкурса «Всемирный автомобиль года» объявили список финалистов, которые будут бороться за это звание в текущем году. Помимо этого, жюри конкурса назвало машины, которые претендуют на победу в пяти дополнительных категориях. Победители конкурса будут названы 28 марта на моторшоу в Нью-Йорке.
Список финалистов премии «Всемирный автомобиль года» в этом году состоит исключительно из кроссоверов: Mazda CX-5, Range Rover Velar и Volvo XC60.
Volvo XC60 в начале года признали лучшим кроссовером в конкурсе «Североамериканский легковой автомобиль и вседорожник года».
За победу в категориях «Представительский автомобиль», «Спорткар», «Городской автомобиль», «Зеленый» автомобиль» и «Лучший дизайн» будут бороться следующие модели.
Всемирный автомобиль года
Представительский автомобиль | Лучший спорткар | Лучший «зеленый» автомобиль | Лучший сити-кар | Лучший дизайн —— | —— | —— | —— | —— Audi A8 | BMW M5 | BMW 530e iPerformance | Ford Fiesta | Lexus LC 500 Porsche Cayenne | Honda Civic Type R | Chrysler Pacifica Hybrid | Suzuki Swift | Range Rover Velar Porsche Panamera | Lexus LC 500 | Nissan Leaf | Volkswagen Polo | Volvo XC60
В 2017 году «Всемирным автомобилем года» назвали Jaguar F-Pace, а в 2016-м — Mazda MX-5.
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