Объявлены претенденты на звание лучшей машины в мире

Организаторы конкурса «Всемирный автомобиль года» объявили список финалистов, которые будут бороться за это звание в текущем году. Помимо этого, жюри конкурса назвало машины, которые претендуют на победу в пяти дополнительных категориях. Победители конкурса будут названы 28 марта на моторшоу в Нью-Йорке.

Список финалистов премии «Всемирный автомобиль года» в этом году состоит исключительно из кроссоверов: Mazda CX-5, Range Rover Velar и Volvo XC60.

Volvo XC60 в начале года признали лучшим кроссовером в конкурсе «Североамериканский легковой автомобиль и вседорожник года».

За победу в категориях «Представительский автомобиль», «Спорткар», «Городской автомобиль», «Зеленый» автомобиль» и «Лучший дизайн» будут бороться следующие модели.

Всемирный автомобиль года