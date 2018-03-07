Новый Kia Ceed для России будут собирать в Калининграде

Старт производства запланирован на третий квартал текущего года, заявили в компании. Тогда же автомобили поступят в продажу. Как сообщал «Авторамблер», точные сроки, а также информацию о ценах и комплектациях рассекретят ближе к выходу модели на рынок.

Напомним, Ceed третьего поколения был представлен на Женевском автосалоне. На европейском рынке новинку предложат с атмосферным двигателем T-GDI объемом 1,4 литра и мощностью 140 л.с., турбированным агрегатом объемом 1,0 л с отдачей 120 л.с. и 1,6-литровым турбодизелем U3 в двух вариантах форсировки — 115 и 136 л.с Все моторы работают в паре с 6-ступенчатой «механикой», для двигателей 1,4 л и 1,6 л доступен также 7-ступенчатый преселективный «робот».