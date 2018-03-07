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Новый Kia Ceed для России будут собирать в Калининграде
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Новый Kia Ceed для России будут собирать в Калининграде 

Авторамблер 7 марта 2018
Фото: Авторамблер
Старт производства запланирован на третий квартал текущего года, заявили в компании. Тогда же автомобили поступят в продажу. Как сообщал «Авторамблер», точные сроки, а также информацию о ценах и комплектациях рассекретят ближе к выходу модели на рынок.
Напомним, Ceed третьего поколения был представлен на Женевском автосалоне. На европейском рынке новинку предложат с атмосферным двигателем T-GDI объемом 1,4 литра и мощностью 140 л.с., турбированным агрегатом объемом 1,0 л с отдачей 120 л.с. и 1,6-литровым турбодизелем U3 в двух вариантах форсировки — 115 и 136 л.с Все моторы работают в паре с 6-ступенчатой «механикой», для двигателей 1,4 л и 1,6 л доступен также 7-ступенчатый преселективный «робот».
Со сменой поколения модель «переехала» на новую платформy K2, а также изменила название: у компании решили уйти от написания cee'd и переименовали автомобиль в Ceed. Это расшифровывается как Community of Europe, with European Design — «Для Европейского сообщества, с европейским дизайном».
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