Mercedes показала самый мощный Gelandewagen

«Заряженный» внедорожник оснащается двигателем V8 битурбо объемом 4,0 литра, который развивает 585 л.с. — на 14 «сил» больше, чем предшественник. От 0 до 100 км/ч «заряженный» внедорожник разгоняется за 4,5 секунды, а максимальная скорость ограничена на отметке в 220 км/ч. За доплату ограничитель можно установить на 240 км/ч.

Двигатель получил функцию отключения половины цилиндров — в таком режиме G 63 потребляет 13,2 литра топлива на 100 километров пути. Трансмиссия — 9-диапазонный «автомат», а система полного привода AMG Performance 4Matic распределяет момент между осями в пропорции 40/60 в пользу задних колес.

Новинка получила спортивную подвеску с адаптивными амортизаторами, модифицированные тормоза и выпускную систему с несколькими вариантами настроек звучания.

Напомним, G-Class нового поколения дебютировал в Детройте. В России продажи внедорожника стартуют в июне. Текущая версия Mercedes-AMG G 63, напомним, оценивается в 12,2 млн рублей.