Женевский автосалон: Alpine выпускает более «легкую» версию A110

Новый A110 Pure, представленный на фотографиях, не просто так называют легкой моделью. Все дело в том, что производитель, пересмотрев перечень предметов роскоши, значительно уменьшил комплектацию автомобиля, одновременно снизив вес до 1080 килограмм. Таким образом Alpine удалось добиться «минималистического подхода» и реализовать версию больше «ориентированную на водителя».

Двигатель остался прежним — 1,8-литровый четырехцилиндровый агрегат с турбонаддувом, обеспечивающий 249 лошадиных сил и 320 Нм крутящего момента, как и у версии Premiere Edition. Наряду с Pure, новая модель под названием Legende (на снимках окрашена в серый цвет), представляет более изысканный вариант A110, подходящий для повседневного вождения. Отмечается, что она получит кожаную обивку сидений и сохранит аналогичный силовой агрегат.