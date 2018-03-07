Женевский автосалон: Alpine выпускает более «легкую» версию A110 

Новый A110 Pure, представленный на фотографиях, не просто так называют легкой моделью. Все дело в том, что производитель, пересмотрев перечень предметов роскоши, значительно уменьшил комплектацию автомобиля, одновременно снизив вес до 1080 килограмм. Таким образом Alpine удалось добиться «минималистического подхода» и реализовать версию больше «ориентированную на водителя».
Двигатель остался прежним — 1,8-литровый четырехцилиндровый агрегат с турбонаддувом, обеспечивающий 249 лошадиных сил и 320 Нм крутящего момента, как и у версии Premiere Edition. Наряду с Pure, новая модель под названием Legende (на снимках окрашена в серый цвет), представляет более изысканный вариант A110, подходящий для повседневного вождения. Отмечается, что она получит кожаную обивку сидений и сохранит аналогичный силовой агрегат.
Появление сразу двух вариантов сигнализирует о начале расширения линейки A110 и позволяет предположить, что более мощная версия Alpine находится в стадии разработки. Отличным доказательством служит Megane RS, который в будущем будет предложен с большей мощностью, дабы составить конкуренцию Honda Civic Type R (выдает 316 лошадиных сил). Если такую силовую установку использовать в будущем варианте A110 — спортивный автомобиль сможет превзойти показатели в 277 лошадиных сил.