Honda анонсировала новый автомобиль модели Urban EV

Японская марка в скором времени выведет в продажу очередную модель компактного электрокара.

Напомним, что впервые концептуальная модель Honda Urban EV была показана ещё на Франкфуртском автосалоне. Эту же версию производитель решил показать и в рамках Женевского мероприятия, однако, на этот раз было отмечено, что уже в скором времени электромобиль встанет на конвейерную сборку.

Европейские покупатели смогут оформить предварительный заказ на автомобиль уже в начале следующего года. Точная дата пока держится в тайне. Специалисты отметили, что автомобиль получил очень много положительных отзывов, поэтому бренд не стал затягивать с производством. Стилистика прототипа, скорее всего, сохранится. Пропадут только необычные двери и чрезмерно большой тачскрин в салоне.

Информации о технических характеристиках электрокара пока нет. Скорее всего, подробности будут раскрыты перед стартом предзаказов.