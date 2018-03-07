Шесть колес и девять мест уникального Land Rover Defender

Внедорожник Defender сошел со сцены, но еще очень долго будет вдохновлять тюнеров на подвиги. В когорте модифицированных Land Rover особое место занимают машины Kahn, которые после апгрейдов гордо называются Flying Huntsman. Бывают короткобазные внедорожники с удлиненным «носом», а бывают и шестиколесные трехосные версии, созданные с оглядкой на легендарный Mercedes-Benz G 63 AMG 6x6.

Перед вами последняя версия оффроудного «автобуса», построенная Chelsea Truck Company, подразделением Kahn Design. Она заявлена в статусе прототипа и представлена на Женевском мотор-шоу. Новинка, чей полный титул звучит как Flying Huntsman 6x6 Civilian Carrier, в первую очередь отличается от стандартной модели габаритами. Нос и хвост «охотника» разделяют 5,1 м. Прибавка обусловлена необходимостью увеличить пассажировместимость. Теперь у автомобиля посадочная формула 2+3+2+2. Базовый мотор 2,2-литровый дизельный мощностью 170 л.с. Не впечатляет? Тогда к вашим услугам 430-сильная «восьмерка» объемом 6,2 л. Цена соответствует размерам машины и оснащению — от 250 тыс. фунтов.