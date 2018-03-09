Четыре модели Renault вошли в февральский ТОП-15 авторынка РФ

Четыре модели Renault вошли в февральский ТОП-15 авторынка РФ Согласно данным отчета АЕБ, четыре модели марки Renault вошли в ТОП-15 самых востребованных в РФ автомобилей по итогам февраля 2018 года.

Самым продаваемым автомобилем марки «Рено» остается по-прежнему Renault Duster . В рейтинге моделей по версии АЕБ, этот внедорожник занимает 7-е место с результатом 3659 реализованных авто. Продажи модели выросли на 13% в сравнении с февралем прошлого года. Вторым по популярности стал кроссовер Renault Kaptur , занявший 11-е место в ТОП-15. В отчетный месяц россияне купили 2667 таких машин, что на 45% больше, чем было реализовано годом ранее. Модель Renault Logan вышла в этом рейтинге на 14-е место (2367 проданных авто, +4,4%), а модель Renault Sandero стала 15-й с результатом 2358 проданных авто (+3,5%).

Как стало известно «Автостат Инфо» из отчета АЕБ, в феврале марка Renault заняла 4-е место по продажам новых машин на авторынке страны, реализовав 11 268 автомобилей и улучшив прошлогодний показатель на 17%.