На мотор-шоу в Женеве презентовали Italdesign Zerouno с открытым верхом и двумя версиями крыши 

Автоновинка под названием Italdesign Zerouno Duerta — суперкар, в комплектацию которого входит карбоновый и матерчатый верх.
По силовой части автомобиль необычного исполнения оснащен мощным 5,2-литровым мотором на 610 л.с. (как у Audi) с семиступенчатой коробкой -"роботом". Максимум скорости зафиксирован на отметке свыше 320 км/ч.
Во внешнем виде базовой автомодели и обсуждаемой модификации разнятся верхняя и задняя части. Инженеры-конструкторы также переделали колесную часть.
Машина смотрится очень динамично. Конечно, решение с верхней частью выглядит довольно оригинально. Но речь ведь идет о суперкаре, а не какой-то «городской лошадке».
Как сообщили представители автокомпании Italdesign до конца текущего года они намереваются собрать только пять таких автомобилей.
Касательно ориентировочной стоимости и технического оснащения подробности пока не оглашались.