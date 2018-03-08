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На мотор-шоу в Женеве презентовали Italdesign Zerouno с открытым верхом и двумя версиями крыши
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На мотор-шоу в Женеве презентовали Italdesign Zerouno с открытым верхом и двумя версиями крыши 

Car.ru 8 марта 2018
Фото: Car.ru
Автоновинка под названием Italdesign Zerouno Duerta — суперкар, в комплектацию которого входит карбоновый и матерчатый верх.
По силовой части автомобиль необычного исполнения оснащен мощным 5,2-литровым мотором на 610 л.с. (как у Audi) с семиступенчатой коробкой -"роботом". Максимум скорости зафиксирован на отметке свыше 320 км/ч.
Во внешнем виде базовой автомодели и обсуждаемой модификации разнятся верхняя и задняя части. Инженеры-конструкторы также переделали колесную часть.
Машина смотрится очень динамично. Конечно, решение с верхней частью выглядит довольно оригинально. Но речь ведь идет о суперкаре, а не какой-то «городской лошадке».
Как сообщили представители автокомпании Italdesign до конца текущего года они намереваются собрать только пять таких автомобилей.
Касательно ориентировочной стоимости и технического оснащения подробности пока не оглашались.
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