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В Женеве показали обновленный Mitsubishi Outlander
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В Женеве показали обновленный Mitsubishi Outlander 

Daily-Motor 8 марта 2018
Фото: Daily-Motor
На Женевском международном автосалоне (Geneva Motor Show-2018) состоялся официальный дебют рестайлингового кроссовера Mitsubishi Outlander, попутно показав и его гибридную модификацию. Цены на новинку пока не объявлены.
Показанный в Швейцарии SUV от «Митсубиши» в скором времени доберется до рынка Европы, а затем и России. Правда доедет ли до нас гибрид, пока не ясно.
Новый «Аутлэндер» получил переработанный дизайн фронтальной и кормовой частей кузова, в то время как профиль автомобиля и линия остекления остались без изменений.
В передней части появилась новая 3-секционная головная оптика, новая радиаторная решетка, видоизмененный передний бампер. Сзади расположится оптика новой формы, а также хромированная накладка, установленная между задних фонарей.
В интерьере нового Outlander появится новая приборная панель, обновленная «мультимедийка» и новый блок управления системы климат-контроля. USB-розетки перенесли на центральную консоль, которая с точки зрения оформления не подверглась переменам.
Ожидается, что российская версия нового Mitsubishi Outlander будет оснащаться прежней моторной гаммой, состоящей из 2, 2,4 и 3-литровых движков на 146, 167 и 227 лошадиных сил соответственно.
Что касается гибрида, то он задействует 2,4-литровый бензиновый мотор на 150 «сил» и два электромотора с отдачей в 80 л.с.
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