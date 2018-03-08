В Женеве показали обновленный Mitsubishi Outlander

На Женевском международном автосалоне (Geneva Motor Show-2018) состоялся официальный дебют рестайлингового кроссовера Mitsubishi Outlander, попутно показав и его гибридную модификацию. Цены на новинку пока не объявлены.

Показанный в Швейцарии SUV от «Митсубиши» в скором времени доберется до рынка Европы, а затем и России. Правда доедет ли до нас гибрид, пока не ясно.

Новый «Аутлэндер» получил переработанный дизайн фронтальной и кормовой частей кузова, в то время как профиль автомобиля и линия остекления остались без изменений.

В передней части появилась новая 3-секционная головная оптика, новая радиаторная решетка, видоизмененный передний бампер. Сзади расположится оптика новой формы, а также хромированная накладка, установленная между задних фонарей.

В интерьере нового Outlander появится новая приборная панель, обновленная «мультимедийка» и новый блок управления системы климат-контроля. USB-розетки перенесли на центральную консоль, которая с точки зрения оформления не подверглась переменам.

Ожидается, что российская версия нового Mitsubishi Outlander будет оснащаться прежней моторной гаммой, состоящей из 2, 2,4 и 3-литровых движков на 146, 167 и 227 лошадиных сил соответственно.

Что касается гибрида, то он задействует 2,4-литровый бензиновый мотор на 150 «сил» и два электромотора с отдачей в 80 л.с.