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Фейслифтовый Nissan Maxima 2019 впервые попал в объектив фотошпионов
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Фейслифтовый Nissan Maxima 2019 впервые попал в объектив фотошпионов 

Daily-Motor 8 марта 2018
Фото: Daily-Motor
Фотошпионы американского издания Motor1 опубликовали первые фотографии фейслифтингового седана Nissan Maxima 2019, замеченного на днях на дорогах штата Мичиган (США).
Автомобиль, запечатленный во время тестирования, был частично облачен в камуфляжную пленку, скрывавшую элементы экстерьера его фронтальной и кормовой части.
Ожидается, что «передок» новой «Максимы 2019» будет выполнен в стиле новой Altima, презентация которой состоится уже в этом месяце на автосалоне в Нью-Йорке, с агрессивной головной оптикой, а также новой решеткой радиатора.
Задние фонари также получат новую форму, а также продвинутся дальше вдоль задних крыльев. Овальные выхлопные наконечники заменят выходы прямоугольной формы.
По предварительной информации, под капот нового Nissan Maxima 2019 будут устанавливать прежний 3,5-литровый 6-цилиндровый бензиновый агрегат на 300 лошадиных сил, сопроводит который модернизированный вариатор. В продажу В США новинка поступит до конца этого лета.
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