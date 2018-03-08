Фейслифтовый Nissan Maxima 2019 впервые попал в объектив фотошпионов

Фотошпионы американского издания Motor1 опубликовали первые фотографии фейслифтингового седана Nissan Maxima 2019, замеченного на днях на дорогах штата Мичиган (США).

Автомобиль, запечатленный во время тестирования, был частично облачен в камуфляжную пленку, скрывавшую элементы экстерьера его фронтальной и кормовой части.

Ожидается, что «передок» новой «Максимы 2019» будет выполнен в стиле новой Altima, презентация которой состоится уже в этом месяце на автосалоне в Нью-Йорке, с агрессивной головной оптикой, а также новой решеткой радиатора.

Задние фонари также получат новую форму, а также продвинутся дальше вдоль задних крыльев. Овальные выхлопные наконечники заменят выходы прямоугольной формы.

По предварительной информации, под капот нового Nissan Maxima 2019 будут устанавливать прежний 3,5-литровый 6-цилиндровый бензиновый агрегат на 300 лошадиных сил, сопроводит который модернизированный вариатор. В продажу В США новинка поступит до конца этого лета.