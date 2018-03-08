BMW i4 станет конкурентом седана Tesla Model 3

Компания BMW готовит конкурента американского электрического седана Tesla Model 3. Об этом в ходе автосалона в Женеве рассказал руководитель баварского автогиганта Харальд Крюгер

Новинка получит название i4. В качестве основы для этой модели выступит прототип BMW i Vision Dynamics, дебютировавший в 2017 году на автовыставке во Франкфурте.

Согласно сведениям, оглашенным господином Крюгером, производство нового BMW i4 будет вестись на мощностях головного завода «БМВ» в Мюнхене.

Технических подробностей по новинке пока не объявлено. Ожидается, что производство новой модели баварцев, которая позиционируется как конкурент седана Tesla Model 3, стартует к 2021 году.