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BMW i4 станет конкурентом седана Tesla Model 3
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BMW i4 станет конкурентом седана Tesla Model 3 

Daily-Motor 8 марта 2018
Фото: Daily-Motor
Компания BMW готовит конкурента американского электрического седана Tesla Model 3. Об этом в ходе автосалона в Женеве рассказал руководитель баварского автогиганта Харальд Крюгер.
Новинка получит название i4. В качестве основы для этой модели выступит прототип BMW i Vision Dynamics, дебютировавший в 2017 году на автовыставке во Франкфурте.
Согласно сведениям, оглашенным господином Крюгером, производство нового BMW i4 будет вестись на мощностях головного завода «БМВ» в Мюнхене.
Технических подробностей по новинке пока не объявлено. Ожидается, что производство новой модели баварцев, которая позиционируется как конкурент седана Tesla Model 3, стартует к 2021 году.
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