Внедорожный седан Лада Веста Кросс вновь замечен на дорогах Тольятти 

Внедорожный седан Лада Веста на днях вновь был сфотографирован во время прохождения тестов на дорогах Тольятти. Правда на этот раз, судя по снимкам, выложенным в паблике RCI News, автомобиль проходит обкатку без камуфляжной пленки.
Напомним, что отличительными особенностями Лада Веста Кросс от обычного седана Lada Vesta являются пластиковые накладки на порогах и арках, увеличенный дорожный просвет, а также 17-дюймовые колесные диски.
Правда настораживает тот факт, что в отличие от уже представленного «АвтоВАЗом» седана Lada Vesta SE Cross сфотографированный в Тольятти автомобиль имеет несколько иной пластиковый обвес, а также бампера без каких-либо вставок.
Не исключено, что на снимках запечатлена Lada Vesta Rally Sprint, созданием которой занимаются компании «Автопродукт» и ArtForm. Этот автомобиль планируется оборудовать независимой задней подвеской на треугольных рычагах, а также усиленными однотрубными амортизаторами.