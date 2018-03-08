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Внедорожный седан Лада Веста Кросс вновь замечен на дорогах Тольятти
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Внедорожный седан Лада Веста Кросс вновь замечен на дорогах Тольятти 

Daily-Motor 8 марта 2018
Фото: Daily-Motor
Внедорожный седан Лада Веста на днях вновь был сфотографирован во время прохождения тестов на дорогах Тольятти. Правда на этот раз, судя по снимкам, выложенным в паблике RCI News, автомобиль проходит обкатку без камуфляжной пленки.
Напомним, что отличительными особенностями Лада Веста Кросс от обычного седана Lada Vesta являются пластиковые накладки на порогах и арках, увеличенный дорожный просвет, а также 17-дюймовые колесные диски.
Правда настораживает тот факт, что в отличие от уже представленного «АвтоВАЗом» седана Lada Vesta SE Cross сфотографированный в Тольятти автомобиль имеет несколько иной пластиковый обвес, а также бампера без каких-либо вставок.
Не исключено, что на снимках запечатлена Lada Vesta Rally Sprint, созданием которой занимаются компании «Автопродукт» и ArtForm. Этот автомобиль планируется оборудовать независимой задней подвеской на треугольных рычагах, а также усиленными однотрубными амортизаторами.
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