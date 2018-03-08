Первые фото роскошной комплектации Lada Vesta SW Cross Exclusive

В Сети появились первые фотографии «топовой» комплектации универсала Lada Vesta SW Cross, которая получит название Exclusive. Первые снимки новинки были выложены на странице паблика RCI News в социальной сети «Вконтакте».

По предварительной информации, на фотографиях запечатлен второй по счету прототип универсала «Лада Веста SW Кросс Эксклюзив», который будет использоваться руководством отечественного автоконцерна.

Кузов автомобиля окрашен в яркий синий цвет, в то время как его крыша и боковые зеркала выполнены оказались черными. Эксклюзивная версия универсала «Весты Кросс» оборудована также запирающимся люком бензобака, антенной в форме «плавника», спойлером, задними дисковыми тормозами, а также специальными шильдиками с обозначением версии автомобиля (Exclusive).

В салоне эксклюзивной Vesta Cross оказались другие текстильные коврики, появился черный глянцевый пластик на панели, кожаные сиденья, ярко-оранжевая «приборка», бокс-подлокотник с USB-портом, розеткой на 220V и подстаканниками.

Напомним, что на сегодняшний день версия Lada Vesta Exclusive имеется только у седана «Веста». Универсал SW и SW Cross в такой модификации официально не продается.