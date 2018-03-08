В России стартовала сборка китайского кроссовера Changan CS75

Компания Changan приступила к серийному производству на заводе в Липецкой области своего кроссовера с индексом CS75. Автомобиль, дебютировавший в Москве в рамках Московского международного автосалона 2016 года (ММАС-2016), продают в России еще с прошлого года.

Выпуск Changan CS75 ведется на мощностях индустриального парка «Рождество». Кроссоверы собирают по полному циклу со сваркой и окраской.

Напомним, что китайский кроссовер Changan CS75 продается на российском авторынке с безальтернативным 1,8-литровым турбированным мотором мощностью 163 лошадиные силы. Связку ему составляет 6-диапазонная автоматическая трансмиссия. Стоимость переднеприводной версии этой модели начинается от 1 миллиона 249 тысяч рублей. За полноприводную модификацию просят на 90 тысяч рублей больше.