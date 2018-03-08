Ещё
В России стартовала сборка китайского кроссовера Changan CS75
Далее:
Читайте также:
Ещё

В России стартовала сборка китайского кроссовера Changan CS75 

Daily-Motor 8 марта 2018
Фото: Daily-Motor
Компания Changan приступила к серийному производству на заводе в Липецкой области своего кроссовера с индексом CS75. Автомобиль, дебютировавший в Москве в рамках Московского международного автосалона 2016 года (ММАС-2016), продают в России еще с прошлого года.
Выпуск Changan CS75 ведется на мощностях индустриального парка «Рождество». Кроссоверы собирают по полному циклу со сваркой и окраской.
Напомним, что китайский кроссовер Changan CS75 продается на российском авторынке с безальтернативным 1,8-литровым турбированным мотором мощностью 163 лошадиные силы. Связку ему составляет 6-диапазонная автоматическая трансмиссия. Стоимость переднеприводной версии этой модели начинается от 1 миллиона 249 тысяч рублей. За полноприводную модификацию просят на 90 тысяч рублей больше.
Daily-Motor: последние новости
Nissan рассказал о своем новом кроссовере Россияне готовы отказаться от личных автомобилей Volkswagen представит новый Touareg в Пекине 23 марта
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В права хотят добавить новую графу11
Представлен рендер современной «Победы»
«Автоваз» начнет выпуск самого дешевого автомобиля4
Камеры ГИБДД перестанут выписывать штрафы?1
Водителей обяжут надевать светоотражающие жилеты4
Видео
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
00:47
Минтруд дал совет опаздывающим на работу россиянам
Автоновости
00:24
Появилась 142-я жертва моста «Газель не проедет»
Автоновости
01:17
Машину Путина выставили на продажу
Автоновости
05:18
Второй олимпиец продает наградной BMW
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:20
Hyundai отзывает более 43 тыс. Santa Fe
Бортжурнал
00:44
Европротокол предложили применять во всех ДТП без пострадавших
Автоновости
01:37
«Убийством не грозил»: водитель объяснил избиение пешехода
Бортжурнал Статьи
02:02
Airbus показал первый полет воздушного такси
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:47
Дань на ремонт: почему гаишнику смягчили приговор
Бортжурнал Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение