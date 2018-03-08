Ещё
Nissan показал новую «Теану»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Nissan показал новую «Теану» 

ngs.ru 8 марта 2018
Фото: ngs.ru
Nissan опубликовал дизайн-скетч седана Altima, известного на нашем рынке под названием Teana. Модель сделана на основе концепта Vmotion 2.0, показанного в январе, и почти полностью повторяет его основные идеи.
Автомобиль получит комплекс полуавтономного вождения ProPilot, который уже есть у новых моделей Leaf, Serena и Qashqai. Комплекс может вести автомобиль по извилистым дорогам в пределах одной полосы. Характеристики агрегатов пока не раскрыты, актуальное поколение Altima имеет бензиновые двигатели 2.5 (179 л.с.), 3.5 (270 л.с.) и вариатор.
На нашем рынке Teana была снята с продажи, пока не известно, появится ли новая модель. В Новосибирске автомобили Nissan предлагают два дилера — «Сибирские моторы» и «Эксперт НСК».
Рубрика «Я паркуюсь как чудак»! Присылайте фото с неправильно припаркованными автомобилями на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.
Читайте также: «Я паркуюсь как чудак»: Porsche 001 — стою где хочу Внедорожник Porsche с номером 001 встал прямо на перекрёстке и новые приключения Camry ООО.
Следите за новостями и Live-трансляциями с места событий в нашей группе «ВКонтакте».
ngs.ru: последние новости
Не забудьте взять с собой: завтра всех водителей обяжут надевать специальные жилеты Toyota показала первый снимок нового RAV4 Царь горы
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В права хотят добавить новую графу11
Представлен рендер современной «Победы»
«Автоваз» начнет выпуск самого дешевого автомобиля4
Камеры ГИБДД перестанут выписывать штрафы?1
Водителей обяжут надевать светоотражающие жилеты4
Видео
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
00:47
Минтруд дал совет опаздывающим на работу россиянам
Автоновости
00:24
Появилась 142-я жертва моста «Газель не проедет»
Автоновости
01:17
Машину Путина выставили на продажу
Автоновости
05:18
Второй олимпиец продает наградной BMW
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:20
Hyundai отзывает более 43 тыс. Santa Fe
Бортжурнал
00:44
Европротокол предложили применять во всех ДТП без пострадавших
Автоновости
01:37
«Убийством не грозил»: водитель объяснил избиение пешехода
Бортжурнал Статьи
02:02
Airbus показал первый полет воздушного такси
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:47
Дань на ремонт: почему гаишнику смягчили приговор
Бортжурнал Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение