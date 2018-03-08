Nissan показал новую «Теану»

Nissan опубликовал дизайн-скетч седана Altima, известного на нашем рынке под названием Teana. Модель сделана на основе концепта Vmotion 2.0, показанного в январе, и почти полностью повторяет его основные идеи.

Автомобиль получит комплекс полуавтономного вождения ProPilot, который уже есть у новых моделей Leaf, Serena и Qashqai. Комплекс может вести автомобиль по извилистым дорогам в пределах одной полосы. Характеристики агрегатов пока не раскрыты, актуальное поколение Altima имеет бензиновые двигатели 2.5 (179 л.с.), 3.5 (270 л.с.) и вариатор.

На нашем рынке Teana была снята с продажи, пока не известно, появится ли новая модель. В Новосибирске автомобили Nissan предлагают два дилера — «Сибирские моторы» и «Эксперт НСК».

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