Volvo XC60 — бестселлер бренда в России

Два месяца назад поставки нового кроссовера были налажены в рамках отечественного рынка.

Всего с начала года было реализовано двести семьдесят восемь автомобилей бренда Volvo , что почти на двадцать два процента меньше, чем удалось продать за аналогичный период прошлого года. Самой популярной моделью оказался паркетник XC60 нового поколения. В прошлом месяце его обладателями стали сто двенадцать автомобилистов.

Почётное второе место занимает флагманский внедорожник модели ХС90. Всего было реализовано шестьдесят три единицы такой техники, что на сорок четыре процента меньше, чем результаты прошлого года. Стоит отметить, что в январе именно эта модель занимала лидирующие позиции в продажах автомобилей этого бренда.