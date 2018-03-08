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David Brown Automotive представил на женевском автосалоне спорткар с ретро нотками
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David Brown Automotive представил на женевском автосалоне спорткар с ретро нотками 

Car.ru 8 марта 2018
Фото: Car.ru
На автосалоне в Женеве был представлен суперкар из лимитированной серии — DBA Speedback Silverstone Edition. Автоновинка выйдет серией в десять экземпляров.
По силовой части обсуждаемая автомодель получила пятилитровый мотор на 602 л.с. с автоматической шестиступенчатой коробкой. Суперкар берет разгон до отметки в 100 км/ч всего за 4,3 секунды. Максимум скоростного режима зафиксирован на отметке 250 км/ч.
В плане дизайна команда DBA прибегла к уже испытанному приему: взяла лучшее из известного и подмешала модного и современного.
В суперкаре угадываются нотки от ретроавтомобилей. Но эти нотки не старят автоновинку, а наоборот придают своеобразный шарм. Под «старинный манер» оформлена также и оптика машины.
Салон обшит дорогими тканями, а сиденья — кожей с эффектом состаривания.
Названа также и ориентировочная стоимость автоновинки — 620000 фунтов стерлингов (в рублях — около 49000000).
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