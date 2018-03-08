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Автопапарацци засняли Nissan Maxima 2019 модельного года
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Автопапарацци засняли Nissan Maxima 2019 модельного года 

Car.ru 8 марта 2018
Фото: Car.ru
Как утверждают фотошпионы, съемка велась на автотрассе в штате Мичиган (США). Фотографии традиционно выложил на всеобщее обозрение автопортал Motor1.
Как стало известно, по силовой части обсуждаемая автомодель не претерпит разительных изменений. Под капотом будет размещен все тот же 3,5-литровый мотор на 300 л.с. с обновленным вариатором.
А вот в плане внешнего вида изменения ожидаются достаточно ощутимые. В частности новый вид получит передняя часть автомобиля. Тут прежде всего ожидается появление «агрессивной» головной оптики. Задние фонари также изменят форму.
Выхлопные трубы на выходе преобразятся в более привычный современному автолюбителю прямоугольный вид. Иную форму получит и радиаторная решетка.
Какой вид получит передняя и задняя часть Nissan Maxima пока заведомо неизвестно. На фото также не возможно ничего разглядеть под плотным камуфляжем.
По некоторым данным обсуждаемая автоновинка выйдет на авторынок Соединенных Штатов уже к началу осени текущего года.
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