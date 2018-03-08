Женева-2018: премьеры класса «люкс» от Bentley, Ferrari и Maserati

Ferrari и Сегодня для публики открывается женевский автосалон. Свои новинки представили Bentley Maserati . Презентация новой машины со всеми полагающимся спецэффектами на автосалоне длится около десяти минут и обходится примерно в 150 тысяч евро, как говорят в кулуарах.

Шоу на эти деньги получается первоклассное, к тому же представляемые автомобили стоят дороже. Взять хотя бы новый Bentley Bentayga , на который в России уже начали принимать заказы.

Александр Катаев автомобильный эксперт «Мотор бензиновый V8 который был обещан еще на стадии анонсирования модели Bentayga. Предполагалось, что машина запуститься сначала с двигателем W12, это произошло. Потом с дизелем — тоже произошло. И вот теперь у нас доступная машина для тех, кто не хочет много тратить денег на Bentley Bentayga, но все равно ее очень хочет. В принципе, удобный вариант. Экономия по меркам Bentley топлива произойдет. Вообще, снаружи не видно, что это V8. Если эту машину покрасить в золотой цвет, то она будет выглядеть как W12».

В Женеве состоялся дебют Ferrari 488 Pista, наделенного практически гоночными характеристиками. На стенде Maserati — европейская премьера линейки абсолютно черных автомобилей Nerissimo. Mercedes представил обновленный С класс, Gelandewagen AMG и четырехдневный суперкар AMG GT (прямой конкурент Porsche Panamera ).

Еще показали ограниченную серию трехдверных Range Rover , хотя, на самом деле, все ждут и обсуждают новый Defender. В разговорах постоянно присутствует еще одна машина — кроссовер от Rolls-Royce , который придержали до лета. Пока же здесь первый показ на публике восьмого поколения Rolls-Royse Phantom.

Андрей Моторов редактор журнала Maxim «Династия, которая существует с 1925 года. Это точно самый роскошный автомобиль в мире. Его уже можно заказать в России, если накопить хотя бы 36 млн рублей. Здесь в Женеве представлены сразу четыре. Разумеется, все они разные. В мире нет двух одинаковых фантомов. Каждый из них уникален. В этот раз это автомобили с алмазной крошкой в краске или отделанные розовым золотом. Все они клиентские. И все после автосалона отправится своему заказчику».

Судя по элементам декора в салоне — на восток. Автосалон проработает до 18 марта. Билеты стоят 16 швейцарских франков для взрослых и девять — для детей.