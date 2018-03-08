Лучшие спорткары Женевского автосалона-2018

В Женеве гремит один из крупнейших автосалонов в календаре индустрии. Практически все компании, которые планировали представить на грандиозной выставке свои самые свежие новинки, уже успели это сделать. Мы же, со своей стороны, предлагаем вам импровизированный рейтинг топ самых лучших спорткаров Женевского автосалона 2018 года.

Прежде чем вы начнёте знакомиться со списком, скажем, что в нынешнем году в Женеве представили поистине впечатляющие машины. Как подмечают наши коллеги из издания «Мотор», три представленные автомобиля, например, претендуют на звание быстрейшей серийной машины в мире.

Но, давайте всё-таки сосредоточимся на тех новинках Женевского автосалона 2018 года, о которых в ближайшее время будут писать очень образно и с пристрастием практически все специализирующиеся издания. Ведь наш разговор пойдёт с самых ярких и интересных спортивных автомобилях Женевского мотор-шоу. Toyota GR Supra Racing Concept

Пожалуй, из всех новинок Женевского автосалона 2018 года купе Toyota Supra — это самый ожидаемый спорткар. Но, как отмечалось ранее, японцы привезли на выставку не серийный автомобиль, а концепт по-настоящему спортивной машины. Но, дебют этой гоночной тачки говорит о том, что совсем скоро (?) компания всё-таки представит гражданскую версию культовой модели.

Представленное в Женеве концептуальное гоночное купе Toyota GR Supra Racing Concept — это детище подразделения Toyota Gazoo Racing, которое, как известно, теперь является самостоятельным брендом. Вкратце напомним, что 2-дверная машина построена по всем канонам автоспорта. Мало того, с этим автомобилем японцы планируют завоевать много призов на спортивной международной арене. Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe

Стильный автомобиль Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe — это не менее ожидаемая новинка. После череды интригующих анонсов премиальный немецкий бренд презентовал машину класса гран-туризмо. Причём, над её созданием трудились умельцы из Mercedes-AMG. Первые поставки новинки запланированы на первый квартал следующего года.

Ferrari 488 Pista Новый спортивный 5-дверный автомобиль Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe, на старте продаж, будет доступен в трёх различных модификациях. Причём две из них — это «заряженные» машины AMG GT 63 и AMG GT 63 S. Более мощный автомобиль оснащён 630-сильным мотором. Мало того, модель оказалась быстрее Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid, а это дорого стоит!

Купе Ferrari 488 Pista — это хардкорный суперкар, созданный на базе купе 488 GTB. Главными конкурентами итальянской новинки, которая по праву попала в рейтинг топ-5 лучших спорткаров Женевского автосалона 2018 года, называются такие машины, как Porsche 911 GT2 RS и Lamborghini Huracan Performante.

Помимо всех «прелестей», машина Ferrari 488 Pista «устанавливает новые стандарты безумия для автомобилей с турбодвигателями». Отдача 3,9-литрового силового агрегата V8 — 720 сил! Это, на минуточку, самый мощный 8-цилиндровый двигатель, который устанавливался на дорожные автомобили Ferrari! Спринт с 0 до 100 км/ч — 2,85 секунды; с 0 до 200 км/ч — 7,6 секунды. Максимальная скорость — 340 километров в час. McLaren Senna GTR

А вот ещё один чрезвычайно интересный автомобиль от британского производителя, который готов, в прямом смысле этого словосочетания, «взорвать мозг»! Конечно, экстремальное купе McLaren Senna GTR не предназначено для дорог общего пользования, но сейчас это не имеет никакого значения, ведь мы говорим о лучших спорткарах.

Всего будет выпущено 75 единиц модели McLaren Senna GTR. Эксклюзивная новинка будет предлагаться по баснословной цене в один миллион фунтов стерлингов. Но, поверьте, британская марка распродаст все экземпляры ещё до того момента, когда начнёт их мелкосерийное производство. Вкратце, автомобиль оснащён 825-сильным мотором и полностью готов «к бою». Rimac C_Two

Компания Rimac долго и настойчиво дразнила своей второй моделью. Как показал Женевский автосалон, всё это было не зря. Новый гиперкар Rimac C_Two также будет выпущен ограниченным тиражом в 150 экземпляров. Ожидается, что первые клиенты получат свои машины в 2020 году.

Купе Rimac C_Two оснащено четырьмя электромоторами! Суммарная отдача — 1914 лошадиных сил. С места до первой сотни автомобиль способен «выстреливать», внимание, менее чем за две секунды! Максимальная скорость — 412км/ч. Кроме этого, электрический гиперкар способен проезжать на одной зарядке порядка 650 км.