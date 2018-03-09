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Geely дразнит «спортивным» седаном Emgrand GT
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Geely дразнит «спортивным» седаном Emgrand GT 

LiveCars.Ru 9 марта 2018
Фото: Geely
Китайская компания Geely продолжает подогревать интерес широкой публике к грядущей премьере «спортивного» флагманского седана Geely Borui GT. Россиянам этот автомобиль в «дореформенной» версии знаком под названием Geely Emgrand GT.
Стоит напомнить, что в Китае эта 4-дверная модели предлагается под названиями Geely Borui или Geely GC9. В прошлом году машина обновилась, а в ближайшее время производитель предложит клиентам «спортивный» седан с приставкой GT.
Повторимся, что в России «дореформенный» седан предлагается под именем Geely Emgrand GT. Причём аббревиатура GT у «российской» модели была изначально.
Первое официальное изображение «оспортивленного» седана Geely Borui GT китайская компания опубликовала несколько дней назад. Теперь же производитель распространил дополнительные изображения машины в версии «под спорт».
Geely
Судя по картинкам, «спортивный» седан Geely Borui GT будет отличаться от обычной модели оформлением решётки радиатора, пересмотренным передним и задним бампером, а также светотехникой.
Предполагается, что новая версия популярной 4-дверной модели окажется на 30 мм длиннее и получит увеличенную на 20 мм колёсную базу — до 2 870 мм. По неофициальным данным, «спортивный» седан Geely Borui GT окажется подзаряжаемым гибридом, в оснащение которого войдёт 1,5-литровый 179-сильный ДВС и «робот» с двумя сцеплениями.
Официальная премьера седана Geely Borui GT состоится в Поднебесной в ближайшее время. В настоящее время нет информации о том, планирует ли компания предложить такой автомобиль за пределами Китая.
Напомним, что в России дорестайлинговый седан Geely Emgrand GT доступен по минимальной цене от 1 389 000 рублей. Для модели предусмотрен двигатель 1.8 (163 л.с.) и 2.4 (148 л.с.).
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