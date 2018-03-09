Главные новинки Женевского автосалона-2018 для РФ

На Женевском автосалоне 2018 года, по традиции состоялась официальная премьера множества новых и обновлённых моделей. Мы со своей стороны постарались составить список самых главных новинок грандиозной выставки автомобильной промышленности в Швейцарии, которые в ближайшее время появятся в России.
Отметим, что многие новинки Женевского автосалона-2018 до российского рынка, к сожалению, не доберутся. Хотя, как показывает практика и отечественный рынок, некоторые из представленных в Женеве автомобилей не пользуются высоким спросом в РФ.
В наш же список попали те машины, дебютировавшие на автосалоне в Женеве-2018, которые обязательно появятся в России. В настоящий момент, по понятым причинам, даты их выхода на отечественный рынок и рублёвые цены неизвестны. Но, большая часть из новинок сделает свой российский дебют на Московском автосалоне ММАС-2018.
Audi A6
Ранее мы подробно рассказывали о седане Audi A6 нового поколения. Роскошный 4-дверный автомобиль построен на «тележке» MLB EVO. В настоящий момент известно, что седан будет доступен на рынке в четырёх модификациях. Мощность двигателей варьируется от 204 до 340 лошадиных сил. Ожидается, что в салонах российских дилеров новый Audi A6 появится ближе к осени 2018 года.
BMW X4
Спортивное кросс-купе BMW X4 нового поколения построено на архитектуре CLAR. Популярный автомобиль, при смене поколений, стал ещё более симпатичным и «накаченным». Помимо всего прочего, у автомобиля увеличился объём багажного отделения, а в салоне появилась новая панель приборов. Для внедорожника доступны бензиновые и дизельные моторы, отдача которых варьируется от 184 до 360 сил.
Hyundai Santa Fe
Пожалуй, что из всех новинок Женевского автосалона 2018 года, которые непременно появятся в РФ, флагманский внедорожник Hyundai Santa Fe новой генерации — это самая ожидаемая модель. Как отмечалось ранее, кроссовер получил радикально новую внешность, просторный семиместный салон и множество электронных помощников. В гамме силовых агрегатов значится бензиновый мотор и дизель. К сожалению, продажи новинки запланированы на 2019 год.
Jaguar I-Pace
Ещё до официальной премьеры серийного электрокара Jaguar I-Pace было известно, что первый в истории электрический кроссовер британской марки непременно появится в России. Стильный автомобиль оснащён парой 200-сильных электромоторов и способен проезжать на одной зарядке свыше 400 километров. Причём стоит напомнить, что в России экологически чистая модель Jaguar I-Pace появится уже в 2018 году.
KIA Ceed
А вот и ещё одна корейская новинка Женевского автосалона 2018 года, которую будут очень ждать в России. Модель KIA Ceed нового поколения, как отмечалось ранее, получила более стильный и современный дизайн экстерьера, выполненный в соответствии с последними тенденциями корейского бренда. В гамму силовых агрегатов машины вошли моторы мощностью от 100 до 140 сил. Помимо всего прочего, компактная машина оснащается различными электронными помощниками.
KIA Optima
Уже в третьем квартале 2018 года корейская марка предложит клиентам обновлённую KIA Optima. Но, россияне смогут приобрести новинку чуть позже. Как отмечалось ранее, популярный автомобиль получил незначительные изменения в оформление дизайна экстерьера и интерьера, а также набор продвинутых систем. Кроме этого, для обновлённой KIA Optima доступен 1,6-литровый дизель на 136 сил, а также 1,6-литровый бензиновый турбодвигатель (180 л.с.). Трансмиссия — 7-диапазонный «робот».
Lexus UX
Известно, что официальные продажи нового, самого маленького и самого доступного внедорожника японской премиальной марки стартуют до конца 2018 года. В компании уверены, что модель Lexus UX будет пользоваться популярностью у молодой аудитории. Автомобиль получил стильный дизайн, пластиковый обвес по периметру кузова и достаточно приличный клиренс. Только вот не верится в то, что владелец этой машины захочет лезть в какое-либо бездорожье.
Mercedes-Maybach S-Class
Зная то, как в России любят роскошные немецкие автомобили, можно с уверенностью сказать, что обновлённый флагманский лимузин Mercedes-Maybach S-Class — это одна из главных новинок Женевского автосалона 2018 года. Роскошный лимузин после обновления получил незначительные изменения дизайна экстерьера и интерьера. При этом «железо» прежнее: 4.0 V8 (463 л.с.) и 6.0 V12 (621 л.с.). Купить роскошный седан можно будет нынешним летом.
Mercedes-AMG G63
«Заряженная» версия культового внедорожника Mercedes-Benz G-Class нового поколения — Mercedes-AMG G63 — это также одна из главных новинок Женевского автосалона 2018 года. В том, что эта машина, оснащённая мотором V8 (685 л.с. и 850 Нм), появится в России, можно не сомневаться. Помимо всех очевидных плюсов, «заряженный» Гелендваген способен «выстреливать» с 0 до 100 км/ч за 4,5 секунды и набирать максимальную скорость 220 км/ч.
Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe
Про эту машину теперь будут говорить очень много и очень долго. Стильная модель Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe — это попытка немецкого премиального бренда отобрать покупателей у Porsche Panamera. Официальные продажи «четырехдверного купе» запланированы на лето текущего года.
P. S. Кроме этого на Женевском автосалоне 2018 года состоялась премьера множества других новинок, часть из которых, скорее всего, также появятся в России. Например, стильный шведский универсал Volvo V60 нового поколения, обновленный внедорожник Mitsubishi Outlander или обновлённое семейство Mercedes-Benz C-Class, включая «заряженную» модель Mercedes-AMG C43 4Matic.
Использованы материалы издания Autonews.