Главные новинки Женевского автосалона-2018 для РФ

Главные новинки Женевского автосалона-2018 для России

На Женевском автосалоне 2018 года, по традиции состоялась официальная премьера множества новых и обновлённых моделей. Мы со своей стороны постарались составить список самых главных новинок грандиозной выставки автомобильной промышленности в Швейцарии, которые в ближайшее время появятся в России.

Отметим, что многие новинки Женевского автосалона-2018 до российского рынка, к сожалению, не доберутся. Хотя, как показывает практика и отечественный рынок, некоторые из представленных в Женеве автомобилей не пользуются высоким спросом в РФ.

В наш же список попали те машины, дебютировавшие на автосалоне в Женеве-2018, которые обязательно появятся в России. В настоящий момент, по понятым причинам, даты их выхода на отечественный рынок и рублёвые цены неизвестны. Но, большая часть из новинок сделает свой российский дебют на Московском автосалоне ММАС-2018. Audi A6

BMW X4 Ранее мы подробно рассказывали о седане Audi A6 нового поколения. Роскошный 4-дверный автомобиль построен на «тележке» MLB EVO. В настоящий момент известно, что седан будет доступен на рынке в четырёх модификациях. Мощность двигателей варьируется от 204 до 340 лошадиных сил. Ожидается, что в салонах российских дилеров новый Audi A6 появится ближе к осени 2018 года.

Hyundai Santa Fe Спортивное кросс-купе BMW X4 нового поколения построено на архитектуре CLAR. Популярный автомобиль, при смене поколений, стал ещё более симпатичным и «накаченным». Помимо всего прочего, у автомобиля увеличился объём багажного отделения, а в салоне появилась новая панель приборов. Для внедорожника доступны бензиновые и дизельные моторы, отдача которых варьируется от 184 до 360 сил.

Jaguar I-Pace Пожалуй, что из всех новинок Женевского автосалона 2018 года, которые непременно появятся в РФ, флагманский внедорожник Hyundai Santa Fe новой генерации — это самая ожидаемая модель. Как отмечалось ранее, кроссовер получил радикально новую внешность, просторный семиместный салон и множество электронных помощников. В гамме силовых агрегатов значится бензиновый мотор и дизель. К сожалению, продажи новинки запланированы на 2019 год.

KIA Ceed Ещё до официальной премьеры серийного электрокара Jaguar I-Pace было известно, что первый в истории электрический кроссовер британской марки непременно появится в России. Стильный автомобиль оснащён парой 200-сильных электромоторов и способен проезжать на одной зарядке свыше 400 километров. Причём стоит напомнить, что в России экологически чистая модель Jaguar I-Pace появится уже в 2018 году.

KIA Optima А вот и ещё одна корейская новинка Женевского автосалона 2018 года, которую будут очень ждать в России. Модель KIA Ceed нового поколения, как отмечалось ранее, получила более стильный и современный дизайн экстерьера, выполненный в соответствии с последними тенденциями корейского бренда. В гамму силовых агрегатов машины вошли моторы мощностью от 100 до 140 сил. Помимо всего прочего, компактная машина оснащается различными электронными помощниками.

Lexus UX Уже в третьем квартале 2018 года корейская марка предложит клиентам обновлённую KIA Optima . Но, россияне смогут приобрести новинку чуть позже. Как отмечалось ранее, популярный автомобиль получил незначительные изменения в оформление дизайна экстерьера и интерьера, а также набор продвинутых систем. Кроме этого, для обновлённой KIA Optima доступен 1,6-литровый дизель на 136 сил, а также 1,6-литровый бензиновый турбодвигатель (180 л.с.). Трансмиссия — 7-диапазонный «робот».

Известно, что официальные продажи нового, самого маленького и самого доступного внедорожника японской премиальной марки стартуют до конца 2018 года. В компании уверены, что модель Lexus UX будет пользоваться популярностью у молодой аудитории. Автомобиль получил стильный дизайн, пластиковый обвес по периметру кузова и достаточно приличный клиренс. Только вот не верится в то, что владелец этой машины захочет лезть в какое-либо бездорожье. Mercedes-Maybach S-Class

Зная то, как в России любят роскошные немецкие автомобили, можно с уверенностью сказать, что обновлённый флагманский лимузин Mercedes-Maybach S-Class — это одна из главных новинок Женевского автосалона 2018 года. Роскошный лимузин после обновления получил незначительные изменения дизайна экстерьера и интерьера. При этом «железо» прежнее: 4.0 V8 (463 л.с.) и 6.0 V12 (621 л.с.). Купить роскошный седан можно будет нынешним летом. Mercedes-AMG G63

Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe «Заряженная» версия культового внедорожника Mercedes-Benz G-Class нового поколения — Mercedes-AMG G63 — это также одна из главных новинок Женевского автосалона 2018 года. В том, что эта машина, оснащённая мотором V8 (685 л.с. и 850 Нм), появится в России, можно не сомневаться. Помимо всех очевидных плюсов, «заряженный» Гелендваген способен «выстреливать» с 0 до 100 км/ч за 4,5 секунды и набирать максимальную скорость 220 км/ч.

Про эту машину теперь будут говорить очень много и очень долго. Стильная модель Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe — это попытка немецкого премиального бренда отобрать покупателей у Porsche Panamera . Официальные продажи «четырехдверного купе» запланированы на лето текущего года.

P. S. Кроме этого на Женевском автосалоне 2018 года состоялась премьера множества других новинок, часть из которых, скорее всего, также появятся в России. Например, стильный шведский универсал Volvo V60 нового поколения, обновленный внедорожник Mitsubishi Outlander или обновлённое семейство Mercedes-Benz C-Class, включая «заряженную» модель Mercedes-AMG C43 4Matic.

Использованы материалы издания Autonews.