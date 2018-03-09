Новый Genesis G70 получит три педали и 6-скоростное управление

В рейтингах ЕРА по экономии автомобильного топлива была указана и модель 2019 года Genesis G70.

Заднеприводный автомобиль получил 6-скоростную механическую КППП и 2,0-литровый турбоагрегат под капотом.

Предполагается, что шестиступенчатая ручная передача доступна на новом седане Genesis G70, хотя официальных подтверждений этой информации еще не поступало.

Основными конкурентами Genesis G70 2019 станут Audi A4 и BMW 3 Series.

Наряду с этим появился новый G70 с 8-ступенчатой АКПП, приводом на четыре колеса и двигателем V6 мощностью от 365 лошадиных сил.

Несмотря на то, что при переходе на 2,0-литровый турбоагрегат теряется почти 100 л.с.с, Genesis G70 становится более удобным в управлении с тремя педалями и традиционным задним приводом.

Новый Genesis G70, учитывая информации ЕРА. Может прибыть на американской рынок в любой момент и автомобилисты не откажутся иметь возможность сесть за руль спортивного седана с ручным управление, даже если его скорость уступает на 10 км/ч автоматической версии.