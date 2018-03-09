Новый Genesis G70 получит три педали и 6-скоростное управление 

В рейтингах ЕРА по экономии автомобильного топлива была указана и модель 2019 года Genesis G70.
Заднеприводный автомобиль получил 6-скоростную механическую КППП и 2,0-литровый турбоагрегат под капотом.
Предполагается, что шестиступенчатая ручная передача доступна на новом седане Genesis G70, хотя официальных подтверждений этой информации еще не поступало.
Наряду с этим появился новый G70 с 8-ступенчатой АКПП, приводом на четыре колеса и двигателем V6 мощностью от 365 лошадиных сил.
Несмотря на то, что при переходе на 2,0-литровый турбоагрегат теряется почти 100 л.с.с, Genesis G70 становится более удобным в управлении с тремя педалями и традиционным задним приводом.
Новый Genesis G70, учитывая информации ЕРА. Может прибыть на американской рынок в любой момент и автомобилисты не откажутся иметь возможность сесть за руль спортивного седана с ручным управление, даже если его скорость уступает на 10 км/ч автоматической версии.