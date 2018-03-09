В Женеве показали новый Kia Rio GT Line

В рамках автомобильной выставки в Женеве (Geneva Motor Show-2018) состоялась официальная презентация новой версии популярного корейского хэтчбека B-класса –Kia Rio. В Швейцарию привезли модификацию этой модели с приставкой GT Line, призванной дать ответ своим конкурентам в лицах: Volkswagen Polo R-Line и Ford Fiesta ST Line.

Так называемая «спортивная» версия хэтча Kia Rio будет комплектоваться прежними бензиновыми моторами на 1,25 и 1,4-литра, а также 1-литровым турбоагрегатом на 118 «лошадок». Связку этой линейке движков составит 6-ступенчатый МКПП или 7-диапазонный «робот».

Главными отличиями нового Kia Rio GT Line от обычной версии новой генерации хэтчбека «Киа Рио» является продвинутый аэродинамический обвес, придающий этой модели более динамичный внешний облик. Помимо накладок и спойлеров хэтчбек Rio GT Line оснащен новыми светодиодными противотуманками «ice cube», а также эксклюзивными легкосплавными колесными дисками размером 17 дюймов и раздвоенными наконечниками выхлопной системы.