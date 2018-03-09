Fiat X1P может выйти уже в этом году

Итальянский автомобильный бренд решил расширить свою модельную линию и готовится к презентации нового пикапа.

Ещё прошлым летом профильные источники сообщали о том, что для южноамериканского рынка бренд готовил выход небольшого доступного пикапа. Прототипы модели уже можно будет увидеть осенью этого года, а в начале следующего новинка выйдет в продажу официально.

На данный момент пикапу присвоено название Fiat X1P, однако коммерческая формулировка модели может быть изменена. Производитель позиционирует автомобиль исключительно для бразильского рынка, хотя, возможно, со временем модель выйдет за рамки Южной Америки. Под капотом будет стоять бензиновый мотор на сто одну лошадиную силу или же мотор, работающий на этаноле, с отдачей в сто девять лошадиных сил.

Напомним, что на отечественном рынке также есть пикап от компании Fiat X1P. Модель называется Fullback.