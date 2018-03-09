Ещё
Fiat X1P может выйти уже в этом году
Далее:
Читайте также:
Ещё

Fiat X1P может выйти уже в этом году 

Daily-Motor 9 марта 2018
Фото: Fiat
Итальянский автомобильный бренд решил расширить свою модельную линию и готовится к презентации нового пикапа.
Ещё прошлым летом профильные источники сообщали о том, что для южноамериканского рынка бренд готовил выход небольшого доступного пикапа. Прототипы модели уже можно будет увидеть осенью этого года, а в начале следующего новинка выйдет в продажу официально.
На данный момент пикапу присвоено название Fiat X1P, однако коммерческая формулировка модели может быть изменена. Производитель позиционирует автомобиль исключительно для бразильского рынка, хотя, возможно, со временем модель выйдет за рамки Южной Америки. Под капотом будет стоять бензиновый мотор на сто одну лошадиную силу или же мотор, работающий на этаноле, с отдачей в сто девять лошадиных сил.
Напомним, что на отечественном рынке также есть пикап от компании Fiat X1P. Модель называется Fullback.
Daily-Motor: последние новости
Nissan рассказал о своем новом кроссовере Россияне готовы отказаться от личных автомобилей С 18 марта водителей обяжут носить светоотражающий жилет
 Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В права хотят добавить новую графу11
«Автоваз» начнет выпуск самого дешевого автомобиля4
Представлен рендер современной «Победы»
Камеры ГИБДД перестанут выписывать штрафы?1
Водителей обяжут надевать светоотражающие жилеты4
Видео
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
00:47
Минтруд дал совет опаздывающим на работу россиянам
Автоновости
00:24
Появилась 142-я жертва моста «Газель не проедет»
Автоновости
01:17
Машину Путина выставили на продажу
Автоновости
05:18
Второй олимпиец продает наградной BMW
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:20
Hyundai отзывает более 43 тыс. Santa Fe
Бортжурнал
00:44
Европротокол предложили применять во всех ДТП без пострадавших
Автоновости
01:37
«Убийством не грозил»: водитель объяснил избиение пешехода
Бортжурнал Статьи
02:02
Airbus показал первый полет воздушного такси
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:47
Дань на ремонт: почему гаишнику смягчили приговор
Бортжурнал Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение