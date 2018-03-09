За год чистая выручка концерна BMW выросла на 26%

За год чистая выручка концерна BMW выросла на 26% Чистая выручка концерна BMW в 2017 году составила 8,7 млрд евро, что на 26% больше прошлогоднего результата. Оборот с реализации автомобилей немецкого концерна достиг в том же году 98,68 млн евро.

За прошедший год немецкий автопроизводитель вышел на уровне продаж, превышающий 100 тыс. гибридов и электрокаров в год. Всего было продано BMWi, BMWi Performance и электрофицированных Mini за прошлый год, что на 66% больше, чем за предыдущий год. Всего за 2017 год концерн BMW продал на мировом авторынке более 2 млн машин, основную долю продаж обеспечила линейка SUV. На 2018 год BMW ставит своей целью увеличить мировые продажи за счет выхода на рынок новых BMW Z4 и BMW 8-Серии.

Известно, что в прошлом году продажи автомобилей BMW на азиатском рынке выросли на 13,6%, а в Европе — на 0,9%. При этом в США было зафиксировано 2-процентное снижение показателей реализации.

Добавим, что в России, согласно данным исследования «Автостат Инфо», продажи автомобилей BMW выросли в январе на 29% и составили 1868 ед. авто.