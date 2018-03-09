Ещё
За год чистая выручка концерна BMW выросла на 26%
Далее:
Читайте также:
Ещё

За год чистая выручка концерна BMW выросла на 26% 

«Автостат Инфо» 9 марта 2018
За год чистая выручка концерна BMW выросла на 26% Чистая выручка концерна BMW в 2017 году составила 8,7 млрд евро, что на 26% больше прошлогоднего результата. Оборот с реализации автомобилей немецкого концерна достиг в том же году 98,68 млн евро.
За прошедший год немецкий автопроизводитель вышел на уровне продаж, превышающий 100 тыс. гибридов и электрокаров в год. Всего было продано BMWi, BMWi Performance и электрофицированных Mini за прошлый год, что на 66% больше, чем за предыдущий год. Всего за 2017 год концерн BMW продал на мировом авторынке более 2 млн машин, основную долю продаж обеспечила линейка SUV. На 2018 год BMW ставит своей целью увеличить мировые продажи за счет выхода на рынок новых BMW Z4 и BMW 8-Серии.
Известно, что в прошлом году продажи автомобилей BMW на азиатском рынке выросли на 13,6%, а в Европе — на 0,9%. При этом в США было зафиксировано 2-процентное снижение показателей реализации.
Добавим, что в России, согласно данным исследования «Автостат Инфо», продажи автомобилей BMW выросли в январе на 29% и составили 1868 ед. авто.
«Автостат Инфо»: последние новости
Рост вторичного рынка SUV в России составил 2 процента Автомобили Ravon демонстрируют высокий темп продаж Skoda Rapid — бестселлер чешской марки на авторынке России
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В права хотят добавить новую графу11
Представлен рендер современной «Победы»
«Автоваз» начнет выпуск самого дешевого автомобиля4
Камеры ГИБДД перестанут выписывать штрафы?1
Водителей обяжут надевать светоотражающие жилеты4
Видео
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
00:47
Минтруд дал совет опаздывающим на работу россиянам
Автоновости
00:24
Появилась 142-я жертва моста «Газель не проедет»
Автоновости
01:17
Машину Путина выставили на продажу
Автоновости
05:18
Второй олимпиец продает наградной BMW
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:20
Hyundai отзывает более 43 тыс. Santa Fe
Бортжурнал
00:44
Европротокол предложили применять во всех ДТП без пострадавших
Автоновости
01:37
«Убийством не грозил»: водитель объяснил избиение пешехода
Бортжурнал Статьи
02:02
Airbus показал первый полет воздушного такси
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:47
Дань на ремонт: почему гаишнику смягчили приговор
Бортжурнал Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение