Honda BR-V добрался до Северной Америки

Недорогой и стильный семиместный паркетник теперь доступен на рынке Северной Америки.

Впервые автолюбители увидели модель Honda BR-V почти три года назад. Производитель позиционировал этот кроссовер для развивающихся рынков азиатских стран. Со временем было решено увеличить географию продаж, и паркетник поступил на рынок Северной Америки. Пока что прямые поставки налажены только в Мексику, но, в перспективе выход на канадский и американский авторынки.

Объём багажника кроссовера составляет двести двадцать три литра, а если сложить сидения третьего ряда, то объём увеличивается до пятисот тридцати девяти литров. Под капотом находится полуторалитровые мотор с мощностью в сто восемнадцать лошадиных сил, который комплектует вариаторная коробка передач. На мексиканский рынок выйдет только две комплектации этого паркетника. В список стандартного оборудования входит система мультимедиа с сенсорным экраном, система климат-контроля, подушки безопасности, потивотуманки, а также камера заднего вида. Ценник стартует от одного миллиона пятидесяти четырёх тысяч рублей.

Что касается отечественного рынка, то скорее всего Honda BR-V до РФ не доедет. Всё дело в том, что в нашей стране японский бренд считается стильным и «продвинутым», и портить сложившееся мнение россиян столь простым и доступным кроссовером производиль вряд ли захочет.