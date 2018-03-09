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Mitsubishi поразил семиместной моделью
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Mitsubishi вывел на новый рынок семиместный Xpander 

Car.ru 9 марта 2018
Фото: Xpander
Автогигант Mitsubishi вывел на рынок Филлипин внедорожный компактвэн Xpander.
Хочется напомнить, что в Индонезии новый автомобиль стал бестселлером и в течение двух месяцев собрал больше 40 тысяч заказов. Минимальная стоимость Mitsubishi Xpander по актуальному курсу составляет около 800 000 рублей.
Габариты нового кросс-вэна следующие: 4475 х 1750 х 1700 мм. Клиренс равен 205 мм.
В моторном отсеке семиместного автомобиля располагается 1,5-литровый бензиновый движок 4A91, который вырабатывает 120 л.с. от Mitsubishi Colt. В тандеме с ним трудиться механическая трансмиссия на 5 скоростей или 4-ступенчатый автомат. Система привода исключительно на переднюю ось.
Новый Mitsubishi Xpander оснащается системой курсовой устойчивости, камерой кругового видеообзора, контролем за полосой движения, кнопочным запуском движка, современным мультимедийным комплексом Smartphone Link Display Audio с возможностью поддержки Android Auto и Apple Carplay и панорамной крышей.
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