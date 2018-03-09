Mitsubishi поразил семиместной моделью

Mitsubishi вывел на новый рынок семиместный Xpander

Автогигант Mitsubishi вывел на рынок Филлипин внедорожный компактвэн Xpander.

Хочется напомнить, что в Индонезии новый автомобиль стал бестселлером и в течение двух месяцев собрал больше 40 тысяч заказов. Минимальная стоимость Mitsubishi Xpander по актуальному курсу составляет около 800 000 рублей.

Габариты нового кросс-вэна следующие: 4475 х 1750 х 1700 мм. Клиренс равен 205 мм.

В моторном отсеке семиместного автомобиля располагается 1,5-литровый бензиновый движок 4A91, который вырабатывает 120 л.с. от Mitsubishi Colt . В тандеме с ним трудиться механическая трансмиссия на 5 скоростей или 4-ступенчатый автомат. Система привода исключительно на переднюю ось.