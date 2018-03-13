Ещё
5 крупнейших авторынков Европы
Далее:
Читайте также:
Ещё

5 крупнейших авторынков Европы 

Вести Экономика 13 марта 2018
Фото: Вести Экономика
Москва, 13 марта — «Вести. Экономика». Эксперты АВТОСТАТ составили рейтинг самых крупных автомобильных рейтингов Европы. Россия в этом рейтинге занимает четвертое место.
Ниже мы расскажем о пятерке лидеров. 1. Германия
Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в национальных ассоциациях автопроизводителей Европы, лидером по реализации автомобилей в прошлом месяце остается Германия, где было продано 261749 машин (+7,4%). 2. Италия
Второе место удерживает Италия, чьи дилеры реализовали 181734 автомобиля (-1,4%). 3. Франция
Третье место заняла Франция с показателем 168897 реализованных машин (+4,3%). 4. Россия
Автомобильный рынок России, который в январе выпал из пятерки европейских лидеров, в прошлом месяце поднялся на четвертое место, обогнав Великобританию и Испанию.
По предварительным оценкам агентства «АВТОСТАТ», продажи легковых автомобилей в прошлом месяце составили около 125 тыс. единиц (без учета LCV). 5. Испания
Замыкает пятерку лидеров по-прежнему Испания, чей результат составил 110474 реализованных машины (+13%).
Вести Экономика: последние новости
Для Audi 2018 год станет переходным "АвтоВАЗ" запустит в серию Lada Granta на газе 10 регионов РФ с наибольшим количеством автомобилей
 Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В права хотят добавить новую графу10
Водителям пропишут «дресс-код»89
Камеры ГИБДД перестанут выписывать штрафы?1
«Автоваз» начнет выпуск самого дешевого автомобиля3
Nissan запустит «прорывной» кроссовер
Видео
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
00:47
Минтруд дал совет опаздывающим на работу россиянам
Автоновости
00:24
Появилась 142-я жертва моста «Газель не проедет»
Автоновости
01:17
Машину Путина выставили на продажу
Автоновости
05:18
Второй олимпиец продает наградной BMW
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:20
Hyundai отзывает более 43 тыс. Santa Fe
Бортжурнал
00:44
Европротокол предложили применять во всех ДТП без пострадавших
Автоновости
01:37
«Убийством не грозил»: водитель объяснил избиение пешехода
Бортжурнал Статьи
02:02
Airbus показал первый полет воздушного такси
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:47
Дань на ремонт: почему гаишнику смягчили приговор
Бортжурнал Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение