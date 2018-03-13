5 крупнейших авторынков Европы

Москва, 13 марта — «Вести. Экономика». Эксперты АВТОСТАТ составили рейтинг самых крупных автомобильных рейтингов Европы. Россия в этом рейтинге занимает четвертое место.

Ниже мы расскажем о пятерке лидеров. 1. Германия

Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в национальных ассоциациях автопроизводителей Европы, лидером по реализации автомобилей в прошлом месяце остается Германия, где было продано 261749 машин (+7,4%). 2. Италия

Второе место удерживает Италия, чьи дилеры реализовали 181734 автомобиля (-1,4%). 3. Франция

Третье место заняла Франция с показателем 168897 реализованных машин (+4,3%). 4. Россия

Автомобильный рынок России, который в январе выпал из пятерки европейских лидеров, в прошлом месяце поднялся на четвертое место, обогнав Великобританию и Испанию.

По предварительным оценкам агентства «АВТОСТАТ», продажи легковых автомобилей в прошлом месяце составили около 125 тыс. единиц (без учета LCV). 5. Испания

Замыкает пятерку лидеров по-прежнему Испания, чей результат составил 110474 реализованных машины (+13%).