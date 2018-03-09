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В Сети появился рендер кабриолета BMW 8 Series
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В Сети появился рендер кабриолета BMW 8 Series 

Car.ru 9 марта 2018
Фото: BMW
Авторитетное американское автоиздание опубликовало рендер предстоящего BMW 8 Series Convertible.
Ранее журналисты уже показывали тестовый вариант модели баварского производителя, а теперь есть возможность оценить дизайн флагманского кабрио.
Производственная версия останется верной концепции, показанной в прошлом году, и, можно смело сказать, это будет один из самых красивых кабриолетов на рынке.
Дата дебюта пока сообщалась, но предполагается, что 8 серия появится на «подиуме» уже к концу текущего года.
О силовых агрегатах ничего конкретного не известно, но не исключено что на старте под капотом кабриолета BMW 8 Series окажется 6-цииндровый мотор с турбонаддувом.
В дополнение к полномасштабной версии M, BMW также предложит пакет M Sport, с синими тормозными суппортами, уникальными вентиляционными отверстиями в переднем бампере и большими наконечниками выхлопных газов, встроенными в задний диффузор.
По словам Адриана ван Хойдонка, директора по дизайну BMW, даже менее мощные моторы сделают 8-й серии «очень спортивным автомобилем». На самом деле это будет «роскошный спортивный автомобиль, который воплотит в себе как безупречную динамику, так и современную роскошь, как никто другой.
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